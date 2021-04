Majka a Szijjártó-fotó kapcsán: Nyakamba szakadt egy gyűlöletcunami

Majka új Facebook-posztjában igyekszik lehűteni a kedélyeket Szijjártó Péterrel közös fotója kapcsán. A rapper ugyanis, mint ismeretes, nemrég Szijjártó Péterrel találkozott, hogy a zeneipar elmúlt egy évéről beszélgessenek. A fotóból azonban botrány lett, sokan támadták a zenészt, amiért a politikussal szerepel. Mint írja, a nyakába szakadt egy gyűlöletcunami, sokan azzal vádolták, eladta magát, a kormánynak dolgozik és talpnyaló lett. Ő viszont elmondása szerint csak a szakmája nevében járt el Szijjártónál, akivel egyébként is jó kapcsolatot ápol.

Ha nem mennék olyan helyre fellépni, dolgozni, vásárolni, ahonnan ne valamelyik politikai oldal cégeihez cseppegne le a forint, akkor maximum a kertben tudnék füvet szedni vacsorára a gyerekeknek. Attól vagyok seggnyaló, hogy elviszem az elmúlt egy év problémáját egy olyan emberhez, akivel jó kapcsolatom van, és értelmesen megtudjuk beszélni?? Ha emiatt egy picit változik a szórakoztatóipar helyzete, akkor annak nagyon sokan örülhetnek. Olyanok is akik most fröcsögnek, és olyanok is, akik a Facebookon nagymenők, de arra nem veszik a fáradtságot , hogy négyévente elmenjenek szavazni, és formálják a jövőt , vagy próbáljanak változtatni rajta. Ha a találkozónk révbe ér, nemcsak a színpad ezen oldalán örülhetnek, hanem a közönség részéről is