Ganxsta Zolee nem titkolja alkoholproblémáit, és nem akar leszokni

Szerinte minden rockzenész küzd hasonlókkal.

A Life TV Bréking! című műsorának csütörtöktől látható adásában kerültek szóba a szenvedélybetegségek, a Quimby alkoholproblémákkal küzdő frontemberével, a rehabon lévő Kiss Tibivel kapcsolatban. Ganxsta Zolee erre reagálva fejtette ki véleményét, hogy szerinte ez általános jelenség a szakmában. Az nlc.hu beszámolója szerint azt mondta, ő is alkoholproblémákkal küzd, mint ahogy ebben a szakmában mindenki, csak van, aki nem vallja be. A zenész azt is hozzátette, hogy ő nem akar leszokni, és nem is akar jó példát mutatni másoknak.

Aki rockzenész, és jól csinálja a szakmáját, az egészen biztos, hogy küszködik ilyen problémákkal

– mondta a lap szerint.

A kontextushoz hozzátartozik, hogy a WHO becslése szerint Magyarországon csaknem egymillió alkoholbeteg van, akiknek a nagy része ráadásul soha nem kér segítséget.