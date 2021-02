Joaquin Phoenix minden idők egyik legsikeresebb vállalkozóját alakítja

Hogy ez ki lesz pontosan, egyáltalán valós személy-e, arról egyelőre nem tudni, csak azt, hogy Joaquin Phoenix alakítja Ari Aster filmje, a Disappointment Blvd. főszerepét – írja a Deadline alapján az MTI. Az Oscar-díjas színész Aster harmadik filmjében szerepel, ami a New York-i székhelyű A24 produkciós vállalat finanszírozásával készül. A Disappointment Blvd. forgatókönyvének részleteit nem osztották meg, de a közlemény szerint „bensőséges, évtizedeket átfogó portréval mutatja be minden idők egyik legsikeresebb vállalkozóját”.

A 35 éves Aster korábbi két filmje, az Örökség (2018) és a Fehér éjszakák (Midsommar, 2019) a horror műfajt újították meg, a jelek szerint harmadik filmje most némiképp más zsáner lesz, mindenesetre mindkét filmje eddig sikeres volt a közönség és a kritikusok körében is. Az Örökségre világszerte 80 millió dollárért (23,6 milliárd forintért) váltottak jegyet a nézők, a Fehér éjszakák pedig 47,9 millió dolláros (14 milliárd forintos) jegyárbevételt hozott. Ezért érthetően nagy érdeklődés övezi a projektet már most, hiszen az egyik legtehetségesebb mai hollywoodi rendező dolgozik együtt az egyik legelismertebb mai színésszel.

Phoenix a Joker című film címszerepéért kapott Oscar-díjat. Legközelebb Mike Mills C’mon C’mon című filmjében, majd Ridley Scott Napóleonról szóló Kitbag című filmjében láthatja a közönség.