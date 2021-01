Januárban visszatér egy sereg régi ismerős

Januári nemzetközi sorozatelőzetesünket látva joggal lehet az az érzése az olvasónak, hogy egyelőre a nagy durranások helyett biztonsági hónapra törekszenek a tévék és a streaming-szolgáltatók, azaz elsősorban régebb óta futó sorozatok új évadai várhatók, igazi újdonság egyelőre kevés van. Nyilván a járvány alakulásától is függ, hogyan adagolják a többit az év további hónapjaiban, de így is lesz majd visszatérő krimi, fantasy és karatesorozat, és a decemberi kínálatból is biztosan maradt még hátra valami.

Cobra Kai 3., Netflix

Január 1.

A Karate kölyök sorozatos folytatása eredetileg a YouTube Premiumon indult, de nemrég átkerült az eddigi két évad a Netflixre, és a harmadik már ott debütál. Akik már látták a 3. évadot, azok szerint még jobban feltekeri a nosztalgiafaktort a sorozat, és megismerhetjük Kreese háttérsztoriját is.

Fargo 4., AMC

Január 4.

Noah Hawley tavaly hosszabb szünet után visszatérő antológia-sorozatának új évada Magyarországon az AMC-n nézhető majd, és az ötvenes évek kansasi fekete illetve olasz maffiájának konfliktusáról szól.

Lupin, Netflix

Január 8.

Az úri tolvaj, Arséne Lupin modernkori megfelelőjét Omar Sy (Életrevalók) játssza majd ebben a francia netflixes bűnügyi vígjáték-sorozatban, aki bosszút áll az apját ért igazságtalanságokért.

Dickinson 2., Apple TV+

Január 8.

Az Apple TV+ egyik első sorozatából kapásból két évadot rendeltek be 2019 őszén, és Hailee Steinfeld alakítja benne a 19. századi írónő, Emily Dickinson alaposan fikcionalizált alakját, most jön tehát a második évad.

A boszorkányok elveszett könyve 2., HBO-GO

Január 9.

A Teresa Palmer és Matthew Goode főszereplésével futó brit romantikus fantasy sorozat első évada két éve nagy közönségsiker volt, nem volt kérdés, hogy jöhet az új évad, benne pedig feltűnik James Purefoy mint Philippe De Clermont, Sheila Hancock pedig Goody Alsop szerepében.

Servant 2., Apple TV+

Január 15.

Az M. Night Shyamalan produceri közreműködésével reklámozott pszicho-horror sorozat első évada egy cliffhangerrel ért véget, az új évad pedig az elsőhöz hasonlóan hideglelősnek ígérkezik, miközben az Apple már a harmadik évadot is berendelte.

Batwoman 2., HBO-GO

Január 19.

A Batman leszbikus unokatestvéréről szóló, igen szélsőséges reakciókat kiváltó szuperhős-sorozatot annak ellenére is folytatják, hogy a főhőst, Kate Kane-t alakító Ruby Rose távozott a sorozatból. Ezért egy új hősnő érkezik, Ryan Wilder (Javicia Leslie) személyében.

Roswell, New Mexico 3., HBO-GO

Január 19.

Az ufós sorozat harmadik évadában két új szereplő is érkezik: Michael Grant Terry és Gillian Vigman is egyaránt fontos szerepet alakítanak majd, illetve további változás, hogy a show fő alkotója, Carina Adly MacKenzie alapvető nézeteltérésekre hivatkozva megvált a produkciótól. Kérdés, nélküle milyen irányba megy a sci-fi sorozat?

Riverdale 5., Netflix

Január 20.

Az Archie Comics képregénysorozaton alapuló tinidráma sorozat ötödik évadában hét évet ugrik a cselekmény, de csak azután, miután a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt negyedik évad maradék részeit is láthattuk, melyeket áttoltak az idei évadba.

Strike 4., HBO-GO

Január 21.

A Robert Galbraith (JK Rowling írói álneve) regényei alapján készült BBC-krimisorozat új, négyrészes évadát a brit nézők még augusztusban láthatták, de Cormoran Strike újabb kalandjai már magyarul is nézhetők lesznek.

Losing Alice, Apple TV+

Január 22.

A 8 részes izraeli erotikus thriller sorozatot a hazájában már leadták, januártól pedig az Apple TV+ forgalmazza külföldre. A sztori egy középkorú filmrendező nőről szól, aki egy nála fiatalabb női forgatókönyvíróval találkozva utóbbinak teljesen megszállottja lesz.

Legacies – A sötétség öröksége 3., HBO-GO

Január 22.

A vámpírok és vérfarkasok legújabb nemzedékéről szóló fantasy sorozat új évadában még több kapcsolódási pont ígérkezik a Vámpírnaplók (The Vampire Diaries) és A sötétség kora (The Originals) sorozatokhoz.

Ez bűn, HBO GO

Január 23.

A címét a klasszikus Pet Shop Boys-slágertől kölcsönző It’s a Sin a legutóbb az Évek alatt című disztópiával jelentkező Russell T Davies új sorozata, és a brit meleg közösség szemszögéből mutatja meg az AIDS nyolcvanas évekbeli feltűnését és pusztítását. Az öt részes sorozat részben Davies saját emlékei alapján íródott, és erős szereplőgárdával készült.

Feketelista 8., Netflix

Január 24.

A nyolcadik évadánál járó Feketelista sugárzását is alaposan összekavarta a járvány: az évadból az első két epizódot még novemberben láthatta a közönség, majd James Spader kisebb szünet után januárban tér vissza.

Eufória-különkiadás 2., HBO GO

Január 25.

A karácsonyi után újabb különkiadás segít átvészelni az Eufória-rajongóknak a második évadig hátralévő időt.

Snowpiercer – Túlélők viadala 2., Netflix

Január 26.

A sikeres sci-fi sorozat második évadát még bőven a járvány előtt forgatni kezdték, úgyhogy itt legalább nem okozott nagyobb fennakadást a koronavírus. Az új évadban Layton és az új technológiával felvértezett Wilford küzdenek a Snowpiercer vonat lelkéért.

50M2, Netflix

Január 27.

Ebben a török vígjátékban egy bérgyilkos nemcsak, hogy elárulja megbízóit, de egy kiadó szabó műhelyben rejtőzik el, ahol összetévesztik az egykori tulajdonos fiával, amit ő egyáltalán nem bán, de ez számos komikus helyzetre ad lehetőséget.