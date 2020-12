A Bosszúállók rendezői keresztül rángatják Millie Bobby Brownt a lepusztult Amerikán

Millie Bobby Brown, a Stranger Things Elevenje lesz a főszereplő az Elektronikus állam című sci-fi regény filmváltozatában, és ha ebből nem sejtenénk, hogy a bestsellerből vásznon is komoly pénzt vennének ki, akkor tegyük mellé, hogy a rendezést a Bosszúállók-filmekből ismert Russo testvérekre bízták.

Simon Stålenhag sci-fi klasszikusa egy alternatív jövőben játszódik, melyben egy szökött tinédzser és játékrobotja Amerika nyugati partjai felé indul, és míg oda tart, végignézi az ország új, poszt-apokaliptikus világát. A könyvet egy ideje már szeretnék filmre vinni, több stúdió is próbálta megszerezni a jogokat, végül a Universal stúdió nyert. Joe és Anthony Russo a rendezés mellett producerként is dolgozik a filmen, a forgatókönyvet Christopher Markus és Stephen McFeely írja, akik korábban két Amerika Kapitány-filmen (A tél katonája, Polgárháború) és a Bosszúállók két zárófilmjén (Végtelen háború, Végjáték) is együtt dolgoztak a Russo testvérekkel.

Millie Bobby Brown jelenleg a Stranger Things jövő nyárra ígért új évadján dolgozik, a Russo testvérek pedig előbb megrendezik a The Gray Man című akciófilmet, így az Elektronikus állam forgatása vélhetőleg 2021 végére vagy 2022-re csúszik el. A rendezők közleménye szerint a Universal mozis forgalmazásra szánja a filmet. Mint írták, ez nagyszerű hír a filmesek és a közönség számára is, amely világszerte vágyik a mozis élményekre.

Egyúttal ez azzal is biztat, hogy amint a vakcinák elérhetővé válnak, a mozis piac visszatér

– hangsúlyozták.