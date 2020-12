Christopher Nolan ellenzi az HBO Max és a Warner bejelentését

Nem meglepő, hogy miután néhány nappal ezelőtt a Warner Bros filmstúdió belentette, hogy új nagy filmjeit egy időben mutatják majd be a mozikban és az HBO Max streamingszolgáltatón, többen is ellenezni fogják a döntést. Bár a határozat egyelőre csak Amerikára vonatkozik, hiszen az HBO Max jelenleg csak ott működik, de egy másik bejelentés szerint 2021 második félévében megkezdődik az HBO európai streaming szolgáltatásainak HBO Max-ra való átállása.

A tizenhét filmre vonatkozó döntés olyan blockbustereket érint többek között, mint a Dűne, a Mátrix 4., az Öngyilkos osztag 2., a Godzilla vs Kong vagy a Space Jam: A New Legacy.

Christopher Nolan, a Tenet rendezője nem hagyta sokáig szó nélkül a döntést, írja a Deadline.

A filmipar legnagyobb rendezői és legfontosabb színészei hajtották úgy álomra a fejüket előző este, hogy azt gondolták, a legnagyobb filmstúdiónál dolgoznak, és keltek fel arra, hogy azzal szembesültek, a legrosszabb streaming szolgáltatásnak dolgoznak

– nyilatkozta közleményben.

A rendező szerint a Warner Bros.-nak elképesztő gépezet állt rendelkezésére, melynek segítségével a rendezők munkáit bárhol a világon be tudták mutatni, akár a mozikban vagy a streaming révén, ezt pedig épp most szerelik szét.

Még csak nem is értik, hogy mit veszítenek ezzel a döntéssel

– tette hozzá.

Ahogy korábban már írtunk róla, a Tenettel, melyet a világjárvány kellős közepén mutattak be, Nolan célja nemcsak egy nagyszasú blockbuster, de a csőd szélére jutott mozik megmentése is volt a nézők visszacsábításával. A film augusztus végi premierhétvégéjén 53 millió dollárt hozott a nemzetközi piacokon, ami, ha nem is szenzációs, de reménykedésre adott okot.