Lehet, hogy nem is moziban debütál az új Bond-film

Nehéz sors jutott Daniel Craig utolsó Bond-filmjének. Az első hollywoodi blockbuster volt, amelynek áprilisi premierjét el kellett halasztani a koronavírus-járvány miatt. Először őszre tolták, majd amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nem javul érdemben a helyzet, ráadásul a nyár végén világszerte bemutatott Tenet sem tudott igazán kasszát robbantani, inkább áttették jövő tavaszra.

James Bond mégis szabadságon marad áprilisig Mégsem kerül idén a mozikba a Nincs idő meghalni.

Hollywoodban most az a hír járja, hogy végül akár az interneten is kiköthet a film. A Variety legalábbis úgy értesült, hogy az MGM több streaming-szolgáltatónál is puhatolózott azügyben, hogy megvennék-e a 007 Nincs idő meghalni címen futó filmet. A stúdió állatólag a Netflix-szel és az Apple-vel is tárgyalt, 600 millió dollár körüli árat célolva meg. Az MGM szóvivője persze tagadta egy ilyen üzlet lehetőségét is:

Nem kommentálunk pletykákat, a film nem eladó

írták a Varietynek, kiemelve, hogy biztosítani akarják a nézőknek a sokkal teljesebb moziélményt. Hogy tényleg nem eladó-e James Bond, az majd idővel kiderül, a járvány ugyanis még egy darabig velünk lesz. Az biztos, hogy egy ilyen horderejű üzlet az amúgy is hatalmas bajban lévő moziknak ez egy újabb nagy csapás lenne.

Kiemelt kép: MGM