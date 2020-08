Több szerepét is át kell adnia.

A Bors írta meg, hogy bizonytalan ideig kórházi kezelésre szorul Börcsök Enikő. A Vígszínház Jászai-díjas érdemes művésze az évad első bemutatóját is kénytelen volt átadni kolléganőjének, akivel a jövőben lekettőzve játssza majd a szerepet.

„A Hamlet és a Sógornők októberi előadásai Börcsök Enikő kórházi kezelései miatt elmaradnak. Az öreg hölgy látogatása című tragikomédia címszerepét a művésznő megosztva játssza majd Hegyi Barbarával, a Honderű című előadásba pedig Igó Éva ugrik be helyette. A Mikvéről a későbbiekben adunk tájékoztatást” – áll a közleményében, amelyből nem derül ki, milyen kezelésről van szó. A lap utolérte Börcsök Enikőt is, aki azt mondta, reméli, hogy novembertől már vissza tud menni játszani, addigra véget érnek a kezelések és a színházak is nyitva lesznek a járvány alatt.

A koronavírus miatt így is komplikáltabb a helyzet, de én nagyon bizakodóan tekintek a jövőbe

– mondta a színésznő.

Kiemelt kép: MTI/Szigetváry Zsolt