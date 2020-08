Beleírták a koronavírust a This Is Us sztorijába

A This Is Us (Rólunk szól) több idősíkon játszódik, ebből az egyik napjainkról szól, így az írók elkerülhetetlennek látták, hogy foglalkozzanak a járvánnyal.

A This Is Us (Rólunk szól) az egyik legjobb, jelenleg futó sorozat, főleg az intrikamentes, drámai vonalon, és ennek egyik oka éppen az, hogy elég pontosan ábrázolják a mindennapokat minden felvillantott korszakban. A sorozat ugyanis több idősíkon játszódik, egyazon család sorsának különböző időszakaiban ugrál oda-vissza, régmúlt, közelmúlt, jelen, jövő mind fel-felmerül, és ha már van jelenbeli szál, akkor a koronavírus sem maradhat ki a történetből. Erről Dan Fogelman, a show egyik ötletgazdája-írója írt a Twitteren egy rajongó kérdésére válaszolva, ám hogy pontosan hogyan fog hatni a szereplők életére a járvány, azt nyilván nem fejtette ki, csak annyit fűzött a témához, hogy nagy büszke a sorozat írócsapatára. A dolog, ha jól sikerül, igazi kis társadalomtörténeti-szórakoztatóipari kordokumentum lehet, hiszen a This Is Us elég széles merítésben reflektál a való világra és a korra, amelyben az egyes eseményszálak játszódnak, így a COVID-járvány egy nagy fikciós, de valóságalapú narratívába kerülhet Vietnammal, a ’80-as évekkel, és így tovább. Fogelman azzal kapcsolatban már kevésbé tudott egyértelmű választ adni, hogy mikor tud elindulni az ötödik évad gyártása, vagy mikor tér vissza a sorozat az NBC-re, de abban még mindig magabiztos, hogy a történet úgy fog véget érni, ahogy azt már eltervezték. Ám ez még odébb van, a This Is Usból ugyanis az ötödiken kívül még legalább egy évad lesz, azt ugyanis már berendelte a csatorna. Kiemelt kép: NBC