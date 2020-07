Lovasi: Majd a 30Y focizik egyet a Vad Frutikkal. Mert azt lehet.

Majka után Lovasi András is reagált arra, hogy nagyon úgy tűnik, augusztus 15-e után sem lehetnek tömegrendezvények itthon. Lovasi Facebook oldalán arról ír, hogy egyelőre csak ígéreteket kaptak, de a segítség elmaradt,

Nemrég ugye Majka az Indexnek azt mondta azok névsorára, akik gyorssegélyt kaptak az Artisjustól, hogy gusztustalannak és szánalmasnak tartja ezt az egészet. Lovasi már akkor is reagált erre, de most ismét megtette, majd megjegyezte:

De nem baj, mondta mindenki, most már hagyjuk is azt a segélyezést, jön gusztustizenöt, és végre fellélegezhet az iparág. Úgy látszik, mégse nem jön… legalábbis Palkovics úr ezt lengette be, csütörtökön kiderül, addig is mindenki lázas c, d, e terveket készít, már aki nem fáradt bele. Mi a Fishing-es stábbal azt már kitaláltuk, hogy ha mást nem, egy nyitórendezvényt megcsinálunk. Mondjuk a 30Y focizik egyet a Vad Frutikkal. Mert azt lehet.

Én meg most erre használom a stúdiót. Jó hűvös.