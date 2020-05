Meghalt Phil May, a Pretty Things énekese

75 éves korában meghalt Phil May, a hatvanas évek sikeres angol zenekara, a Pretty Things énekese és alapító tagja. Az 1963-ban alakult együttes a brit rhythm & blues színtér egyik legsikeresebb zenekara volt, számos slágerrel, majd az évtized második felében a Pretty Things is pszichedelikus rockra nyergelt át, és ekkor készült legismertebb lemezük, az S. F. Sorrow is, melyen a legtöbb dalszöveget May írta.

Az énekes egészen 2018-ig tagja maradt a számos tagcserén áteső és több stílusváltást is megért zenekarnak, és egy biciklis balesetet követő csípőoperáció okozta komplikációk okozták a halálát. Utolsó koncertjén olyan legendákkal együtt lépett fel, mint David Gilmour és Van Morrison.

Kiemelt kép: Friedhelm von Estorff/K & K Ulf Kruger OHG/Redferns