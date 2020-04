Két etetés és szorongásos sírás között se időm, se kedvem öt helyről rendelgetni

Az elmúlt hetekben rengeteg online rendelős tapasztalat gyűlt össze a 24.hu-nál. Összefoglaltuk, hogy szerintünk hol érdemes vásárolni, és hol kaphatunk viszonylag gyorsan friss zöldséget-gyümölcsöt.

Március közepén kénytelenek voltunk teljesen átszervezni az életünket. Vannak, akik nem tehetik meg, hogy otthon maradjanak, vannak, akiknek megszűnt a munkahelyük, mások azonban home office-ra rendezkedtek be. Ma már szerencsére gyakorlatilag bármit elintézhetünk online a nagybevásárlástól a postáig, de a megnövekedett forgalom miatt nem mindegy, hogy honnan rendelünk. A 24.hu szerkesztőségében is sok tapasztalat gyűlt össze: vannak pozitívak, praktikusak meg sajnos olyanok is, amik után inkább lemegyünk a legközelebbi boltba, és összeválogatjuk magunk egy-két hétre a szükséges dolgokat. Sőt, pár kolléga rég feladta, hogy a neten állítson össze egy bevásárlókosarat. Elöljáróban a következő tanulságok születettek:

A Tescónál három hétre előre betelt minden idősáv, legalábbis Budapesten.

Az agglomerációban/vidéken élő kollégáknak nem marad sok esélyük az online rendelésre, a hozzájuk közeli nagyobb boltokban oldják meg egyszerre a vásárlást.

Összességében a Kiflivel jártak a legtöbben sikerrel a legismertebb/legnagyobb online boltok versenyében.

A Rossmann küzd a rendelésekkel.

A zöldség-gyümölcsre is van jó megoldás, de nem lesz olcsó.

A piacozást sem kell elfelejtenünk, csak a hangulat más.

Biztos vannak olyanok is az olvasóink között, akik koronavírus és karantén nélkül is az online felületeket választják többször, és a hétvégi tescós, auchanos sorban állás helyett megoldják ezt pár gombnyomással. Csak annyiban változott a helyzet, hogy bár nem kell attól tartanunk, hogy gond lenne az áruellátással, ám rövidebb-hosszabb időre eltűnnek egyes cikkek a virtuális polcokról. Az élesztő hiánycikk, de amíg a budafoki élesztőgyár kitart, nem kell félnünk: csak hagyjunk másoknak, ha látunk valahol egy pár csomagot. Ugyanez igaz a lisztre is: az Szabadfi Szabolcs kovászkészítő tanfolyamából is kiderül, hogy van elég búzánk, csak az a gáz, ha túl gyorsan vásárolják fel a zacskókat az emberek, és a molnárok nem tudják tartani a tempót. Utánpótlás lesz, viszont kiszúrunk magunkkal, amennyiben nem tartunk mértéket, hiszen a frissen őrölt liszt nem alkalmas a sütésre, egy-két hétre szüksége van, hogy rendesen tudjuk használni.

Fontos, hogy az alábbi véleményeket kollégáink az elmúlt hetekben szerzett tapasztalatai alapján rendszereztük, ettől eltérhetnek a pillanatnyi feltételek, rendelési idők.

A nagy áruházaknál nem egyszerű időpontot vadászni

A Tesco előnye, hogy az ország sok pontján elérhető, messze nem Budapest az egyetlen település, ahova szállítanak. Sőt, pont a fővárosban kell nagyon gyorsnak lenni.

A Tescónál rendeltünk a családnak kaját, zöldséget, gyümölcsöt, tisztítószereket több helyszínre. Pesten kereken három héttel később szállítják ki, elég nehéz volt időpontot foglalni, mert csak az éppen megnyíló utolsó napra lehet, ha elég gyors és kitartó vagy. Nagykőrösre viszont már most kedden kivitték a múlt pénteken megrendelt árut.

De az biztos, hogy a nagyoknál, az Auchannál, Tescónál találhatjuk a legnagyobb választékot.

Évek óta nagy rendelős vagyok. Most a Tesco hozott egyszer árut, aminek a negyven százaléka hiányzott. Rendeltem az Auchantól kétszer: az egyik alkalommal meg voltam elégedve, a másiknál nagyon nem, szintén sok dolog hiányzott, a zöldségek pedig halottak voltak, a gyümölcs egy részét ki kellett dobni

– írta egy kicsi babával otthon ülő, a karantént szigorúan tartó kolléganőnk, majd hozzátette, hogy a Call of Duty-t bezzeg egy nap alatt megkapták.

Az idősávok lefoglalásánál szinte mindenhol bajban lehetünk, így vagy feladjuk, vagy éjfélkor frissítünk folyamatosan. Az Auchan honlapján szintén felhívják a figyelmünket, hogy minden nap éjfélkor nyílnak meg az új időpontok két hétre előre.

Nekem a Kifli az új kihívás, még nem sikerült időpontot csípni, viszont a Tescónál március végén, éjfélkor lecsaptam egy április 19-i időpontra.

Az élelmiszereken túl a drogériák szintén túl vannak terhelve: nálunk több kifogás érkezett a Rossmannra (a Facebook-oldalukon is azt olvasni, hogy egy-egy rendelés hetek óta nem ér célba).

Bébiételt meg ilyeneket rendeltünk hetekkel ezelőtt, még annyit sem írtak azóta, hogy kis türelmet kérnek. Tegnap végül inkább elmentünk a Rossmannba.

A Tescón túl is van élet

Többen a Kifli oldalát próbálták ki – kivéve egy szomorú, Budakeszin lakó kollégánk, ahova nem mennek már ki a kiflis futárok: a veszélyhelyzet bevezetésével egy időben sok volt a szürke, azaz éppen hiányzó termék náluk, de azóta túlnyomórészt pozitív kritikát kaptak.

Kifli.hu: Három napra előre sikerült rendelni kétszer is, teljesen elégedettek vagyunk, egyedül a zöldség-gyümölcs nem volt friss annyira, a többi online vásárláshoz esélytelen volt időpontot szerezni, amikor próbáltuk.

A Kifli legnagyobb előnye tényleg az lehet, hogy nem olyan reménytelen náluk a rendelés, és van esélyünk két-három héten belül találkozni a kiválasztott árucikkekkel. Volt, aki azt emelte ki, hogy a zöldségeket papírba csomagolták, és a nagy papírzacskókat vissza is veszik a következő alkalommal.

Olyan széles termékválaszték persze nincs, mint mondjuk egy Tescónál vagy nagyobb áruháznál, és több termékre is azt jelzi, hogy nem rendelhető vagy elfogyott. A gyümölcs-zöldséget úgy oldom meg, hogy fagyasztott meg konzerv formában is veszek a friss mellett, azokat fel tudja cipelni a futár, aztán elállnak, főzéshez kéznél vannak. Békeidőben egyébként lehet inkább tescóznék, mert az árban azért jóval gazdaságosabb, de most főleg az a szempont, hogy ne kelljen heteket várni.

– írta egy másik kollégánk, rávilágítva a Kiflinek arra a problémájára, hogy a vetélytársaknál gyakran magasabb árra.

A legtöbben mégis a Kiflinél jártak szerencsével: szóltak, ha valami kimaradt a kosarunkból (bár a Facebookon olvasni csalódott hozzászólásokat, hogy kimaradt egy-egy várva várt pékáru, vagy „büdös volt a husi”), és amennyiben késett a futár, járt kárpótló kredit a következő vásárláshoz.

„Három hét után újra láttam gyömbért, kicsit meg is hatódtam”

A fenti sort egy olyan kolléga osztotta meg, aki a Groenk oldaláról rakott a kosarába zöldséget-gyümölcsöt. A friss árut nehéz megoldani, és a termelők – főleg a kistermelők – nem jutnak el a vásárlókhoz olyan könnyen. Erre lehet megoldás a Babka delije (egy nagy, húsvéti kosár 8500 forint a családnak, egy vega, válogatott zöldségekkel 4100 forint) például, ahol dobozokba rendezve jön házhoz a medvehagyma és a kovászos kenyér. Vagy ott van a Gyulai Pál utcai Szatyorbolt, ahol biogazdaságok termékeit vásárolhatjuk meg. Keddig lehet leadni a listát ahhoz, hogy csütörtök-pénteken megkapjuk, vagy felvegyük (kis üzletről van szó, természetesen nem tudnak annyi rendelést fogadni, mint nagyobb társaik, ezt mindenképp vegyük számításba, ne raboljuk le).

Kis zöldségszatyrot (répa, krumpli, saláta például) és sajtot rendeltünk. Ez ugye ilyen őstermelői zöldség, tök finom, de hamarabb megromlik. A sajt iszonyú jó. Az egész nem olcsó, de kihozták az ígért időben. Házi sonkát is rendeltünk, de azt külön hozzák valahonnan, szombaton érkezik. A kép alapján az szintén finom lesz.

Vitaminpótlásra a már említett Groenknél is van lehetőség, sőt, friss fűszernövényeket találunk náluk. Ez sem olyan olcsó, de legalább a tapasztalatok alapján jó minőségű. A Lime Király nevű oldalt szintén kipróbáltuk, ami korábban nem volt elérhető magánszemélyek számára. A rendelés rettentő körülményes, de legalább egy szerencsés kollégánknak már van húsz deka korianderje, amiről ő maga sem gondolta, hogy ez a mennyiség egy fél erdőt takar.

Ha környezettudatosan éltünk, főztünk, takarítottunk eddig, azt az önkéntes karantén és home office során sem kell feladnunk. A Hulladékmentes bolt oldaláról például pár nap alatt megkaphatjuk a házi mosószer alapanyagait (mosószóda, mosószappan és bio illóolaj), egyszerűen csak bosszantó lehet, hogy amíg a járvány előtt egy nap alatt még jól is esett beszereznünk pár helyről – legyen az a Tesco vagy egy őstermelői piac – a kedvenceinket, addig most gondos tervezést igényel a háztartás. Ez pedig különösen egy újszülöttel a lakásban nem akkora élvezet:

Ami nagyon zavar, hogy lehetetlen időpontot foglalni bármelyik üzletbe is. A másik dolog pedig, hogy ha valami nincs, akkor légyszi ne árulják online, mintha lenne, és utána szembesül vele az ember – míg várt rá egy hetet –, hogy máshonnan kell beszerezni, mondjuk, a vízkőoldót, és várni megint x napot. Állítólag nincs áruhiány, de így nem igazán értem, miért nem lehet venni nyuszicsokit például (direkt nem domestosos kendőt írtam). Boltba nem nagyon tudok menni a jelen helyzetben, a baba miatt szigorúan tartjuk a karantént. Most más alternatívákat keresek: nyilván lehet rendelni külön hentestől húst, vidékről zöldséget és pékségből csigát, de két etetés és szorongásos sírás között nincs időm, illetve kedvem se öt helyről rendelgetni. Tök jó lenne egy helyről.

