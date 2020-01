Stahl Judit és Pálffy István nagyon nem jöttek ki a Tények alatt

Bár Stahl Judit már korábban is elmondta, hogy műsorvezető társa egyáltalán nem kezelte partnerként, most pedig az ATV Spirit Húzós című műsorában emlékezett vissza. És nem is csak azért maradt benne tüske, mert Pálffy István mindig elé dobta az adásmenetet. Stahl szerint díszzsebkendőnek hívta a kollégája, mire ő a következő SMS-t írta.

Hello, itt a zsebkendő, de nem fújhatod belém az orrod!

– idézte a Blikk.

1997. és 2002. között olvasták együtt a híreket a TV2-n, de ezek szerint nem volt akkora az összhang. A lap még többet is próbált kideríteni, és arra jutottak, hogy egyenesen utálták egymást. A tévés, majd KDNP-s képviselő Pálffy István legutóbb akkor került a hírekbe, mikor visszahívták a dublini nagykövetség éléről. Most nem akarta kommentálni Stahl emlékeit: úgy fogalmazott, hogy túlságosan tiszteli egykori kollégáját.

Fun fact: A Blikk felhívta a figyelmünket, hogy Stahl Judit kiadója adta ki 2011-ben Pálffy A 100 legjobb magyar bor című kötetét, sőt, közösen fektettek a könyvbe.

Kiemelt kép: www.stahl.hu