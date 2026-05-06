Guruló forintok a Balásy-cégtől a Mediaworksnek

Csak idén több mint 10 milliárd forintot utalt az államnak felajánlott New Land Media a Mediaworksnek, amit korábban Mészáros Lőrinc ajándokozott a fideszes kötődésű Közép-európai Sajtó és Média Alapítványnak (KESMA) – írja a Magyar Hang a birtokába került dokumentumokra hivatkozva.

A lap éppen aznap küldte el kérdéseit a cégnek, amikor Balásy Gyula interjút adott a Kontrollnak. Azt kérdezték, hogy a 2026 első három hónapjában a Mediaworks számlájára a hirdetésekért utalt pénzt mire fizették. Az 543 hirdetés/reklám ára 10 milliárd 357 millió forint volt.

Arra voltak kíváncsiak ebből mennyi volt állami, illetve mennyi piaci hirdetés. A Magyar Hang emlékeztet rá, hogy a Mediaworks 2025 decemberében több mint 6,5 milliárd forintot kapott csak a New Landtől, de Balásy Gyula másik cége, a Lounge Design Kft. is kapcsolatban állt a KESMA alá tartozó médiavállalkozással.

A leggazdagabb és legbefolyásosabb magyarok egyike hétfőn azt állította, hogy az állam jól járna azzal, ha ingyen átadná cégbirodalmát. Ezt dolgozói csak főnökük interjújából tudták meg, a cégbirodalom (Lounge Design, Lounge Event, New Land Media, Visual Europe) számláit zárolták. A béreket kedd délután kezdték utalni. A rendőrség szintén kedden közölte, hogy hűtlen kezelés és pénzmosás miatt nyomozás indult ismeretlen tettes ellen. Korábban egyébként több vizsgálat, nyomozás is indult a Rogán Antal által felügyelt Nemzeti Kommunikációs Hivatal szerződései ügyében.