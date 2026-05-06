megoldásoknem hivatalos megoldásoktörténelemtörténelemérettségi
Belföld

Itt vannak a történelemérettségi nem hivatalos megoldásai

MTI/Czeglédi Zsolt
admin Ürmös Dániel
2026. 05. 06. 13:43
MTI/Czeglédi Zsolt
A hivatalos megoldásokat csütörtök reggel nyolckor teszik közzé, addig be kell érnünk a nem hivatalos megoldásokkal.

A hivatalos megoldókulcsot csak másnap reggel nyolckor teszi közzé az Oktatási Hivatal, ám a középszintű történelemérettségi nem hivatalos megoldásait már ma megosztotta az Eduline, három részre osztva.

Az első rész rövid feladatokat tartalmazó megoldásai itt találhatók, a második rész rövid esszéinek nem hivatalos megoldása pedig itt, végül a hosszú esszék megoldásai itt.

Ilyen volt a mai töriérettségi

Amint arról már írtunk, a mai történelemérettségi első felében a görög–római építészet, a középkori egyház és a honfoglalás voltak a főbb témák, a második, esszéírós részben pedig Németország 1938-as terjeszkedéséről vagy a céhekről, illetve I. Károly uralkodásáról vagy a Rákosi-diktatúra kifejtéséről írhattak a diákok.

Összesen 71.504-en érettségiznek a tárgyból középszinten, emelt szinten pedig 8273-an az Oktatási Hivatal közlése szerint. Az írásbeli vizsgára középszinten 3 óra, azaz 180 perc, emelt szinten pedig 4 óra, azaz 240 perc állt a diákok rendelkezésére.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megszólalt Balásy Gyula ügyvédje a nyomozásról
Történelemérettségi: honfoglalás, görög–római építészet, középkori egyház
Balásy Gyula volt a rejtélyes „B.” a 2024-es gazdaglistán
Ma jégeső és villámlás is lehet ebben az országrészben
Tökélyre vitték a haszonmaximálást, most teljes a bizonytalanság a Balásy-birodalomban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik