Mától a Netflixen látható a Hollywood magyar zsenijéről készült film

Mától a Netflixen látható a Kertész Mihályról készített, Curtiz – A magyar, aki felforgatta Hollywoodot című játékfilm, egyelőre csak a magyar előfizetők számára, márciustól viszont világszerte nézhető lesz. A hírt a rendező, Topolánszky Tamás Yvan jelentette be a Facebookon:

A filmmel kapcsolatos legmerészebb álmunk vált valóra az által, hogy mától idehaza, márciustól pedig az egész világon elérhető lesz! »This is the beginning of a beautiful friendship.«