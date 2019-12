A könyvkiadást is eléri a kultúrharc

A könyvkiadás teljes ellenőrzésére készül a Demeter Szilárd miniszteri biztos által felügyelt Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) a hvg.hu szerint. A portál szerint ezzel világossá vált, hogy nem a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) tervezett megszüntetésével a kultúrharc egyetlen új frontja.

A nemzeti könyvtárnak a hvg.hu birtokába került, a „kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról” szóló útmutatójából az derült ki, hogy a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) olyan adatokat is ki kell majd adnia az OSZK-nak, amik üzleti titkot képeznek, vagy törvény tiltja kiadásukat, viszont az OSZK-nak egyáltalán nem segíti a munkáját.

Meg kell adniuk például a kiadványaik jogtulajdonosainak nevét, címét, elérhetőségét, továbbá a felhasználói szerződés lejártának dátumát is. Az OSZK-t arról is tájékoztatniuk kell a kiadóknak, hogy az egyes könyveiket hány példányban adják ki, sőt jövő évi terveiket is meg kell osztaniuk a Nemzeti Könyvtárral.

Gál Katalin MKKE-elnök azt mondta a portálnak, hogy ezek üzleti titkot képeznek, és az OSZK egyelőre nem tud garanciát vállalni arra, hogy nem kerülnek illetéktelen kezekben ezek az adatok.

A könykiadókat az is aggasztja, hoyg a nemzeti könyvtár a könyvek nyomdai pdf-ét is kéri.

Szakemberek szerint Nemzeti Kulturális Alap megszüntetése, illetve a Demeter Szilárd által felügyelt OSZK intézkedése között szoros összefüggés van. A tervek szerint a szintén a Demeter által vezetett Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) és tagintézményei, a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft., és a Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft. összevonásával létrehozzák a Magyar Nemzeti Kultúrközpont totális ellenőrzést tud majd gyakorolni a könyves világ fölött, hiszen ismeri példányszámait, terveit, és azt is, meddig köti hozzájuk szerződés az egyes írókat. Ráadásul ez a szerv bírálja majd el a támogatási pályázatokat is.

Kiemelt kép: Fülöp Dániel / 24.hu