Kizárták Ausztria Oscar-nevezését a túl sok angol beszéd miatt

A filmben elhangzó túl sok angol nyelvű szöveg miatt egy nigériai film után Ausztria nevezését, a nigériai prostituáltakról szóló Joy című filmet is kizárták a legjobb nemzetközi film Oscar-mezőnyéből. A film rendezője, Sudabeh Mortezai a Nigériából Bécsbe eladott nők sorsát követte alkotásában. Az amerikai filmakadémia azonban elutasította a hivatalos osztrák nevezést, mivel csupán a film dialógusainak 30 százaléka hangzik el németül vagy nigériai nyelveken, a többi angolul. Az osztrák Film- és Zeneipari Szakmai Szövetség (FAMA) vezetője, Werner Müller kedden megerősítette, hogy a filmet kizárták az Oscar-mezőnyből.

Idén ez a második film, amit a filmakadémia kizárt, korábban a Lionheart című nigériai alkotás nevezését utasították el hasonló okból. A filmakadémia szabályzata szerint ugyanis a legjobb nemzetközi film kategóriában szereplő filmekben túlnyomórészt nem angol nyelvű dialógusoknak kell szerepelnie.

Müller azzal érvelt, hogy a Joyban a szereplők erős nigériai dialektussal beszélik az angolt, és ezeket a párbeszédeket az amerikai nézők is csak feliratozással érthetik meg. A dokumentarista stílusú film egyszerűen azt adja vissza, ahogy ezek a nők egymással diskurálnak , hangsúlyozta.

A Joy korábban több fesztiváldíjat is elnyert, mások mellett Velencében és a Londoni Filmfesztiválon is díjazták. A Lionheart kizárása miatt Nigériában bírálták az amerikai filmakadémiát.

I am the director of Lionheart. This movie represents the way we speak as Nigerians. This includes English which acts as a bridge between the 500+ languages spoken in our country; thereby making us #OneNigeria. @TheAcademy https://t.co/LMfWDDNV3e

— Genevieve Nnaji MFR (@GenevieveNnaji1) 2019. november 4.