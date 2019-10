Jeremy Rennert lecserélhetik a Marvelnél, amiért állítólag a feleségét gyilkossággal fenyegette

Egyelőre a Disney nem szólalt meg a témában, de az Independent úgy tudja, hogy Jeremy Renner a Marvelnél akár a szerepét is elvesztheti, miután az új bírósági papírok az exfeleségével egy lehetséges gyilkossági fenyegetést említenek. A Disney azt fontolgatta, milyen opcióik vannak, ha mást keresnének Sólyomszem szerepére.

Renner 2014-ben vette el Sonni Pacheco kanadai színésznőt, és nem sokkal később el is váltak. Most a gyerekelhelyezési per fajult el, és mindenki előhúzza a legmocskosabb kártyáit. Pacheco most azt állítja, hogy exférje halálosan megfenyegette, és azt mondta, hogy magát is megöli. A nő szerint egyszer Renner a saját szájába rakta a pisztolyát, mielőtt a mennyezetre lőtt. A színész és ügyvédei tagadják a vádakat, és megrögzött hazudozónak titulálták a színésznőt, illetve Renner igyekszik a lányuk, Ava érdekeit szem előtt tartani.

Bár a hírek szerint komolyan felmerült Renner marveles cseréje, egyelőre marad ő Sólyomszem.

Kiemelt kép: Marvel Studios / AFP