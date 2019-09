Belefulladunk a rejtélyekbe a Lost utánzatában

Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt sugározta a Manifest első epizódját az amerikai NBC, Magyarországon pedig az idén szeptember elejétől elérhető az HBO GO kínálatában a misztikus sorozat első évadjának mind a 16 része, epizódonként körülbelül 40 percben.

A történettel nem lehetett mellélőni. Tulajdonképpen garancia volt arra, hogy a sorozat nézők millióit szögezi majd a képernyők elé, mert egy olyan földöntúli rejtély köré szőtték az egészet, ami az átlagemberek zömét megmozgatja: 2013. április 7-én a Montego Air 828-as járata felszállt Jamaicából, aztán turbulenciába kerül, és öt évvel később 2018. november 4-én landolt New Yorkban.

A reptéren rengeteg rendőr, tűzoltó és mentő fogadja a gépet, majd egy kormánytag közli az érintettekkel:

mindnyájukat eltűntnek vagy halottnak hitték az elmúlt öt és fél évben.

Ez annyira hatásos felütés, hogy ha valaki abba is akarja hagyni menet közben a sorozatot, akkor is nehéz megtalálni azt a pontot, amikor ezt meg tudja tenni. Az alkotók megtalálták a nézők gyenge pontját.

Természetes, hogy a Manifestről elsőre mindenkinek a Lost jut eszébe, és annak egy jobb utánzataként tűnik fel. Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a két sorozatnak számtalan közös vonása van, kezdve a különös sorsú repülőről a csodákon át egészen gépen tartózkodók között kialakult szoros kapcsolatig. Az események ugyanakkor teljesen eltérőek, ahogy a két széria felépítése is.

A Manifest alkotói olyannyira elrugaszkodtak a valóságtól, hogy az már néha zavaróan hat. Az utasok öt év elteltével landolnak a földön, a reptéren egymás vállaira borulnak a családtagokkal és a barátokkal, akik hol jó, hol kevésbé jó híreket közölnek velük az elmúlt fél évtized fejleményeiről. Elég nagy hiányosság viszont, hogy egyetlen szereplő sem kérdez vagy döbben rá arra, hogy mi történt a nagyvilágban azóta, mióta felszálltak Jamaicában a repülővel.

Pedig Amerikának már nem Barack Obama, hanem Donald Trump az elnöke, Prince meghalt, Párizsban a modern kor egyik legsúlyosabb terrortámadását hajtották végre, a 2018-as labdarúgó-világbajnokságot Franciaország nyerte.

Olyan, mintha csak a közeli hozzátartozók léteznének, a külvilágot pedig teljesen kizárnák.

Ellentétben a Losttal, a Manifestben nem ezer szálon futnak az események és nem az egész utastársaság fejlődéstörténetét követhetjük nyomon, hanem egyetlen családra összpontosítanak, főszerepben egy testvérpárral. Őket két nem kifejezetten ismert színész alkotja: Josh Dallas mint Ben Stone, Melissa Roxburgh mint Michaela Stone tűnik fel a sorozatban. Ezúttal maga a történet teszi függővé a nézőt, a páros alakítása érdemben nem viszi közelebb ahhoz, hogy a legjobbak egyikeként kerüljön be a Manifest a történelemkönyvekbe.

Még ha a sztori nem is valósághű, sok szempontból elgondolkodtató. Különösebb spoiler nélkül: a két gyermekszereplő egy ikerpár, egyikük öt évvel idősebb lett a másiknál, mivel nem egy gépen utaztak, és most próbálnak újra testvérként viselkedni egymással. Valaki elvesztette az anyját, és sosem láthatja viszont, vagy épp elhagyta a férje, mert halottnak hitte őt.

Az alapinformációkon kívül egyébként a repülőn tartózkodó utasokról nem tudunk meg a kelleténél sokkal többet, az alkotók nem színezték túl a bemutatásukat, inkább tekintenek előre, mint hátra. Egyedül az ötéves eltűnésük idejéből derülnek ki részletek az őket gyászoló családtagokról, barátokról, amik viszont nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy megértsük, milyen kapcsolatban álltak egymással azelőtt, és mi történt velük az öt év alatt.

Mindeközben a váratlan, elképzelhetetlen csodák sorra záporoznak a nézőkre. Önmagában az, hogy valaki öt évet tölt a levegőben, izgalmas is lehetne, de mintha elkapkodták volna a sorozatot és szinte még fel sem ocsúdik a néző a sokkból, már a következő jelenetsoron kerekedik ki a szeme.

És ezen a ponton áll fent az a veszély, hogy a Manifest a Lost hibájába esik majd. Kevesen vannak olyanok, akik utóbbit az elejétől a végéig, epizódról epizódra becsülettel végignézték, mert egy idő után annyira összekuszálódtak a szálak, hogy azt képtelenség volt nyomon követni. Ráadásul akkor a végjáték is olyan lett, amilyen.

A Manifest első évada még átlátható, ahogy a Lost eleje is volt, de már most elindult a lejtőn, amit az is jól mutatja, hogy a kezdeti 18 milliós nézettségről 10 milliósra süllyedt az NBC-n. A rejtélyek nem egymást váltják, hanem egymásra épülnek. 16 részen keresztül szinte alig van olyan kérdés, amire választ kapnánk, és a záróepizód is egy olyan meghatározó jelenettel zárul, ami alaphangon háromesélyes folytatást ígér. Ha az alkotók nem vigyáznak, akkor ez könnyen a visszájára sülhet el a folytatásban.

Mert hogy lesz folytatás is, várhatóan 2020 tavaszán mutatja be az NBC a második évadot, amiben az első előzetes alapján a szereplők valahogy ismét a repülőn találják magukat.

Manifest (2018), 1. évad – 24.hu: 7/10

Kiemelt kép: NBC Universal Media