Elszabadul a pokol az év legjobban várt sorozatában

Úgy fest, ez az ősz a mindent letaroló szuperhősfilm elmélyítéséről fog szólni. Hamarosan a magyar mozik is bemutatják a Joaquin Phoenix főszereplésével készült Jokert, amelyik hollywoodi képregényfilmként példátlan módon letarolta a Velencei Filmfesztivált, majd október 20-án indul az HBO nagy költségvetésű Watchmen-sorozata, ami szintén az önbíráskodás sötétebb, karcosabb oldalára koncentrál majd. Ez a Watchmen ráadásul nem Alan Moore kultikus képregényét filmesíti meg újra (mint a tíz évvel ezelőtti filmverzió), inkább továbbgondolja azt, bemutatva egy válságba süllyedő, disztópikus Amerikát, ahol elszabadulnak az indulatok. Most megjött az utolsó előzetes is hozzá, hogy végletekig fokozza a várakozást: