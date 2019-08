Ki volt Nikola Tesla valójában? (x)

A századforduló legnagyobb hatású tudósa, Nikola Tesla személyét a mai napig titkok és kérdések övezik. Ezt próbálja feltárni a Mind From The Future című kiállítás, ami a klasszikus múzeumoktól eltérően, nem lineáris történetmeséléssel, multimédiás eszközök segítségével mutatja be a feltaláló életét és munkásságát. Videó.

Nikola Tesla, a viharban született Már Tesla születésének körülményei sem voltak mindennaposnak mondhatóak, lévén, hogy pontban éjfélkor látta meg a külvilágot, úgy, hogy odakint az évszázad egyik legnagyobb vihara tombolt, a földet és az eget villámok kötötték össze másodpercenként. Iskolai évei alatt már korán megmutatkozott az érdeklődése a természettudományos tárgyak iránt, később pedig a főiskolán, hogy fizetni tudja tanulmányait, szerencsejátékozni kezdett. Hiába volt viszont jó benne, emiatt mégis kicsapták az iskolából, hogy aztán máshol tanuljon tovább. Nikola Tesla, a teleportáló Visszahúzódó de intellektusról árulkodó személyisége és különös, de hasznos találmányai miatt sokan tartottak Teslától a tudományos életben. Még az is elterjedt róla, hogy képes a teleportálásra, emiatt a századforduló gyakran hozták összefüggésbe a boszorkánysággal, amit ő rendszeresen tagadott. Persze az is igaz, hogy azt vallotta: az ő agya csak egy membrán, ami felfogja a kozmoszból érkező gondolatokat, amiket ő csak lerajzol és összerak. Nikola Tesla, a rivális Tesla, főleg fiatal korában, kifejezetten nem volt versengő típus, kortársai pedig ezt rendszeresen ki is használták. Ezért történhetett, hogy több emberrel is összetűzésbe keveredett a rádió és a radar feltalálását illetően. Tesla nem volt kifejezetten jó üzletember, és az érvényesítő képességnek is híján volt. Ezt használta ki Thomas Edison, a kor másik nagyszabású feltalálója. Tesla egy ideig nála dolgozott, amikor viszont felvetette, hogy Edison egyenáramú rendszerét, az ő váltóáramjára kellene cserélni gazdasági okokból, Edison azzal támadta, hogy a váltóáram veszélyes. Teslát felkarolta egy befektető, így az egyenáram/váltóáram párharcból utólag Tesla jött ki jól, pedig Edison még egy elefántot is elpusztított Tesla rendszerével, hogy bizonyítsa igazát. Nikola Tesla, a jövő hírnöke Tesla élete során közel 150 találmányt jegyeztetett be, ezeknek pedig jó részét valamilyen formában használjuk a mindennapokban. Ilyen a repülők helyből indulásának elve, a távirányító, a különböző működési elvű motorok, vízi erőmű a Niagaránál, vagy maga a váltóáram. Hitt abban, hogy a világ különböző részein élő embereket össze lehet kötni majd valahogy, és abban is, hogy a nőknek nagyobb szerepet kell vállalniuk majd a világ vezetésében. Nikola Tesla, a pop ikon Számtalan film, képregény, irodalmi mű, ihletődött meg vagy foglalkozott személyével. Elon Muskhoz köthető elektromos autó is az ő nevét viseli, de Tesla egyik elfeledett találmánya, a “halálsugár” is beékelődött a popkultúrába, elég csak a Csillagok Háborúja Halálcsillagjára gondolni. Tesla nagyon hitt a fejlődésben és a tudomány szabadságában, egyszer azt mondta: Egy tudós soha nem az azonnali eredményt célozza meg, hanem a fát ültető kertészhez hasonlóan a jövőnek dolgozik.