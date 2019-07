Sebestyén Balázsé lett az eddig Rádió 1 tulajdonában lévő Balázsék műsor védjegye

A Media1 a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának adatbázisában talált rá arra a változásra, miszerint év eleje óta már nem a Rádió 1 tulajdonában van a csatornán futó Balázsék című műsor márkája, hanem annak egyik rádiósához, Sebestyén Balázs magánszemélyhez került „jogutódlással”.

A Media1 írása szerint a médiaszolgáltatók szinte sohasem adják ki a kezükből a műsoraik nevével kapcsolatos jogokat, ugyanis ha a műsor nevével azonos védjegy birtokosa úgy dönt, bármikor megtilthatja a védjegy használatát, vagy a használatért pénzt követelhet, éppen ezért meglepő, hogy a Rádió 1 rábólintott arra, hogy a név átkerüljön Sebestyénhez.

Mivel most már Sebestyén a Balázsék márkanév tulajdonosa, bármikor úgy dönthet, hogy megtiltja a Rádió 1-nek, hogy az tovább használja a brandet. Ilyenre például akkor is sor kerülhet, ha Sebestyén egy jobb ajánlatot kapna egy másik médiaszolgáltatótól, vagy a műsorvezető számára kedvezőtlen döntést hozna a Rádió 1, de dönthet így például akkor is, ha a Rádió 1 olyan új tulajdonoshoz kerülne, akivel Sebestyén valamiért nem szeretne együtt dolgozni. A műsorvezető ezenkívül el is adhatja a Balázsék nevet, ha szeretné.

Volt már gond Sebestyén Balázsék reggeli műsorainak névhasználatából. A Médiatanács döntése miatt bezárt Class FM-től a Rádió 1-hez átmenő rádiósok Reggeli Show néven kezdtek el rádiózni a Rádió 1-nél, de a név használatától a bíróság egy ideiglenes bírói intézkedéssel a Rádió 1-et működtető céget eltiltotta, Michael McNutt, a Morning Show védjegy tulajdonosának (a Class FM amerikai tulajdonosának) kérésére, a Reggeli Show és a Morning show közötti erős hasonlóságra hivatkozva.

