Daniel Craig még mindig ugyanolyan sármos James Bondként

Többször is írtunk róla mostanában, hogy sorra érik egymást a szerencsétlenségek a Bond 25 forgatásán. Hol Daniel Craig sérül meg és esik át operáción, hol egy másik stábtagot ér baleset, máskor pedig rejtett kamerára bukkannak a női mosdóban a forgatáson. Ha ez sem lenne elég, most még Grace Jones is megsértődött és utasította vissza szerepét a filmben, miután megtudta, hogy csak néhány percre tűnne fel abban.

Talán ezekkel véget is ér a kellemetlenségek sora, most például végre megérkezett az első hivatalos fotó, amin a sérülésektől mentes Craig látható és, mint mindig, elég jól néz ki:

007 star Daniel Craig, director Cary Fukunaga and the #Bond25 crew were out in the sunshine today shooting across a number of London locations, including Whitehall, where Daniel filmed a scene with a classic @astonmartin V8, first seen in a Bond film in THE LIVING DAYLIGHTS. pic.twitter.com/rhs13nNeyW

— James Bond (@007) 2019. június 30.