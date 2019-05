Műteni kellett Daniel Craiget

Múlt héten írtuk meg, hogy Daniel Craig egy sprintelés közben elesett és megsérült a Bond 25 forgatásán. A színészt Jamaicából azonnal az Egyesült Államokba szállították. Nemrég derült ki, hogy Craig lábsérülését műteni kell, amely után egy ideig nem fog tudni még forgatni. A forgatás azonban nem áll le, ezt a film hivatalos Twitter-oldalán jelentették be.

„Daniel Craig egy kisebb bokaműtéten fog átesni, amire a jamaicai forgatás során elszenvedett sérülése miatt van szükség. A forgatás nem áll le, míg Craig két hétig pihen az operáció után. A film bemutatója a tervezettek szerint 2020 áprilisában lesz” – olvasható.

BOND 25 update: Daniel Craig will be undergoing minor ankle surgery resulting from an injury sustained during filming in Jamaica. Production will continue whilst Craig is rehabilitating for two weeks post-surgery. The film remains on track for the same release date in April 2020. pic.twitter.com/qJN0Sn4gEx

— James Bond (@007) 2019. május 22.