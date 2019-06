Józsefváros nem egy bulinegyed, de ezt sose kérte tőle senki

A VIII. kerület bontogatja a szárnyait, csak mindig letörnek belőle egy darabot. A Mindspace már nem reggelizhet a piacon, a Corvintetőnek vége, az Aurórát szintén szorongatják.

Az EP-választás hajrájára ráfordulva írta meg korábban az Index, hogy a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) a május végi szavazásig és az őszi önkormányzati választásig biztosan beszünteti a piacokban szerveződő programokat, nehogy valakinek a nagybevásárlás közben támadjon kedve politizálni. Az aláírásgyűjtés leginkább a piacok előtt ment, de egy éppenséggel politikamentes nonprofit szervezet esett áldozatául az intézkedésnek. A Mindspace tavaly március vége óta szervezett közösségi reggeliket a Rákóczi téri piacon. Korántsem ez az első alkalom, hogy Józsefvárosban be kényszerül zárni egy kultikus hely, vagy arrébb kell költöznie egy meghatározó klubnak. Az önkormányzat igyekszik kordában tartani a lendületet, nehogy a városrész a bulinegyed sorsára jusson, de az is látszik, hogy nem tudnak különbséget tenni kocsma és kocsma között. Az elmúlt években sok furcsaság történt a kerületben, és nem csak az Aurórával lehet példálózni. Ott a Corvintető, a Kék Ló vagy a Zsiga is, melyekről már ugyancsak múlt időben lehet beszélni.

A Mindspace például teljesen fölöslegesen szenvedte el a kampány utolsó heteit, míg a politikai hovatartozását nyíltan kezelő Auróránál már sokkal inkább az látszik, hogy az önkormányzat bármit megmozgatna, hogy bezárassa a közösségi házat. Érdekes csavar viszont, hogy amíg a CSAPI látszólag jóhiszeműen, saját hatáskörében betiltotta a piacain a rendezvényeket, addig a sajátjait gond nélkül megtartja, fel se merül benne a kettős mérce. A Corvintető esete hasonlóan rejtélyes, a ráncfelvarrásra váró Corvin Áruház felújítása előtt nem sokkal a razziára hivatkozva záratta be a jegyző klubot, de akad olyan hely is a VIII. kerületben, ami több mint fél éve várja, hogy kinyithasson.

Vászontáskás hipszterek összeborulása a helyiekkel

A Mindspace (ha többet szeretne megtudni a szervezetről, itt egy interjú velük) valamivel több mint másfél éve szervez programokat a VIII. kerületben, főként a Palotanegyedre és a Rákóczi térre koncentrálva. Növényeket cserélnek, közösségi irodát üzemeltetnek, és kreatív kisvállalkozásokat inkubálnak, kivesznek előre üzlethelyiségeket, hogy megelőzzék a franchise-okat. A reggelikkel a piacot akarták népszerűsíteni, hogy nagyobb legyen a forgalom, és üljön le hozzájuk, aki akar. Sok munkájukba került, hogy ne csak a saját körük csatlakozzon az eseményekhez, hanem a környékbelieket, a régi lakosokat is bevonják. Addig maradtak, amíg be nem jött. „Az emberek egyre jobban és jobban részesei lettek” – mondta Vida Vera, a Mindspace egyik tagja a 24.hu-nak. Bár megkapták, hogy a mesterséges dzsentrifikációt segítik, Vida szerint a vászontáskás hipszterek megjelenése adottság: a dzsentrifikációt megállítani nem, de mediálni tudják. Nincs abban semmi különös, hogy a Facebookon elértek egy réteget, akiknek szimpatikus a munkájuk, és akik érzékenyek a vizualitásra. De nem ártottak az ügynek, inkább úgy fogalmazott, hogy izgalmas, ahogy a különböző csoportok keverednek. A régi VIII. kerület az újjal, és azokkal a budapestiekkel, akik talán még be sem költöztek a kerületbe.

A Mindspace csapat bevallása szerint remek kapcsolatot ápolt a csarnok üzemeltetésével. Örültek, hogy Dénes Ákos, a CSAPI vezetője is aláhúzta, közösségi programjaik nem politikai kezdeményezések voltak. Április 24-től azonban határozatlan időre visszavonták az engedélyüket, és a Mindspace nem is tervez a csarnokba szánt programjaikkal. Hivatalos indoklást nem kaptak. Pedig a Mindspace eddig, és ezután sem kér a pártpolitikából.

Mi tényleg egy szakmai szervezet vagyunk. Közérthető, kedves, a környéken élőket bevonó, negyedesítő programjaink vannak. Ha erre az ügyre egy politikai párt, vagy egy politikával foglalkozó civil szervezet rátelepszik, az már kontraproduktív

– hangsúlyozta Vida Vera.

Az intézkedés innen nézve éppen az ellenkezőjét érte el: ellenzékit csinált abból, ami nem akart az lenni. De ne szaladjunk ennyire előre, egyelőre a piacos programok ugrottak, pedig sokan befogadták volna a Mindspace-t a környéken. „Nem arról van szó, hogy éhesek vagyunk, és nincs hol reggeliznünk. Ez a csarnokra lett kitalálva. A Rákócityben (a csarnok mögött, a Víg utca 20. alatt nyílt egy közösségi tér, időszakos programokkal) is reggelizhetünk, de minek.” A piacos munkájuk EU-s és V4-es programok része volt. Most azon dolgoznak, hogy ezeket hogyan tudják az épületen kívül, más formában megszervezni.

Az Aurórának mennie kell

A Mindspace és az Auróra között annyi a kapocs, hogy mind a kettő a VIII. kerületben működik, közösségi programokat szerveznek, az Auróra viszont nyíltan ellenzéki. Civil szervezeteknek adnak otthont, tematikus bulikat szerveznek, de közel két éve az önkormányzat hadat üzent az Aurórának. Minden egy razziával kezdődött, majd Sára Botond fideszes polgármester hivatali esküje után ismét kitették volna az Auróra szűrét. Vagyis megvonták a pult, az Auróra Kioszk engedélyét este tíz után, ami egyenlő a halálos ítélettel. Olyan kusza a történet, hogy jobb, ha pontokba szedjük az eseményeket:

2017 nyarán a rendőrség razziázott a Zengető fesztivál nevű eseményen, amin az ipari kender felhasználásáról tartottak beszélgetéseket és workshopokat.

A százhúsz emberből tizenötöt állítottak elő a rendőrök, csekély mennyiségű marihuánát találtak pár vendégnél, az Auróra viszont közleményében megírta, hogy ugyanez az arány bármelyik budapesti szórakozóhelyen.

Június végén a józsefvárosi jegyző ideiglenesen bezáratta a Kioszkot és a kertet – így elestek a fő bevételi forrásuktól –, a razziát lakossági panaszokkal magyarázták, de már ekkor politikai hátszélről beszéltek.

Az Auróra fellebbezett, és a kormányhivatal nekik adott igazat, jogsértő volt a bezárás.

2017 októberében másodjára is nyert az Auróra a Helsinki Bizottság segítségével, a jegyző határozatát hatályon kívül helyezték.

Sára Botond polgármester tavaly július 16-án tette le a hivatali esküjét, és ugyanezen a napon jelent meg Józsefváros honlapján, hogy az önkormányzat bezáratja az Auróra Kioszkot a Corvin Clubbal, azaz a Corvin-tetővel együtt. Lakossági panaszokra és a hatóság félrevezetésére hivatkoztak, de az Auróra nem tágított.

Szeptemberben az önkormányzat felajánlotta, hogy a tulajdonostól megveszi az ingatlant, de az Auróra arra figyelmeztette a hatóságot, hogy 2024-ig érvényes bérleti szerződésük van.

A Helsinki Bizottság a Kúriáig megy el, hogy kinyithassák a jelenleg este tíz után zárva tartó Kioszkot.

Az Auróra még mindig nem tudja, hogy milyen panaszos lakókkal példálózik az önkormányzat. A Helsinki Bizottság politikai leszámolásról beszél, előfordult ugyanis, hogy a mostani polgármester személyesen vett részt a közgyűléseken. A rendeletet úgy értelmezi a kerület, hogy a bezáratáshoz nem kell a lakók többsége, akár egy tulajdonos is elég. „Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat akár »saját hatáskörben« is meg tud szervezni ilyen akciót bármelyik vendéglátóhellyel szemben, ha annak környezetében olyan társasházak vannak, amelyekben tulajdonrésszel rendelkezik”– írták a jogvédők közleményükben még márciusban. Jelenleg ott tartanak, hogy muszáj a rendszeres támogatókat szerezniük, hogy fennmaradjon az Auróra.

„A támogatói hét célja, hogy pótoljuk az elmúlt két hónapban kiesett bevételünket, amit az éjszakai pultzárás okozott, illetve ezzel párhuzamosan bevezetjük a rendszeres adományozói kampányunkat, ami a ház működésének közösségi finanszírozás lábát fogja biztosítani a jövőben. Ahogy már újságok is tudnak az olvasói bázisukra támaszkodni, a fenntartáshoz mi is a közönségünk segítségét kérjük, hiszen a közösségi tér is a nyilvánosság egy formája. A kulturális és közéleti programok, a véletlen találkozások médiumként közvetítik a házban létrejövő rengeteg értékes tartalmat” – mondta Mekler Zsuzsa, Auróra egyik munkatársa.

Ez egy érdekes csavar a vendéglátásban, hogy eljutottunk odáig, hogy nem feltétlenül a szokásos módon, a fogyasztással tartjuk fent a kedvenc helyeinket. Az Auróra gyakorlatilag előfizetőket gyűjt, míg a szintén vándorló Gólya a támogatók közbenjárásával építi fel az új főhadiszállását.

Józsefvárosban nem lehet csak úgy bulizni

Bár az Aurórát az önkormányzat látványosan nem hagyja élni, a VIII. kerületben amúgy sem egyszerű a tíz után nyitva tartó helyek élete. Akkor sem, ha az ember nem akar civil szervezetekkel telepakolt közösségi házat üzemeltetni. 2017-ben ugyanis Józsefváros szigorított. A Palotanegyedben üzemelő nagyobbik Lumen a Horánszky utcában például a konyhával, és a koraibb kezdéssel meg tudott maradni, de nem így tervezték ők sem a nyitva tartást (éjfélkor takarodó), hiszen pont a rendelet idején épültek ki. A Mindspace-esekkel is szóba került a józsefvárosi vigalmi negyed témája, de ők is felhívták a figyelmet arra, hogy fontos különbség Belső-Erzsébetváros és Józsefváros között, hogy amíg a bulinegyedet már javarészt Airbnb-k árasztották el hatalmas hotelberuházásokkal, addig a nyolcadik kerületben tényleg laknak az emberek, ide szorultak ki a belsőbb területekre vágyó budapestiek, és az őslakosok is nyugalmat akarnak, egyre nőnek ki a földből a lakóépületek. Még az is rendben van, hogy az önkormányzat igyekszik szabályozni az éjszakai életet. Most már a házban lakók és a vendéglátóhely 15 méteres körzetében élő lakástulajdonosok többségi beleegyezése kell a tíz utáni bulizáshoz. A zárórában szintén a többség egyezik meg, úgyhogy hajnalig nem lesz a sűrűn lakott területeken buli, az egyszer biztos, hiszen rettentő nehéz megszervezni, hogy a szomszédok rábólintsanak. A lakók hatalma azonban kétélű, ész nélkül csaphatnak le, hogy a kulturális értékkel bíró helyeket is egy finom mozdulattal elkaszálják.

Budapest szinte könyörög azért, hogy a szétrobbantott Hajógyári-sziget helyét valami pótolja, és a tömeg inkább oda vonuljon, ahol nem zavarnak senkit. A tömeg rászabadult a belvárosra – főleg a bulinegyedre – , ami rég kitehetné a megtelt táblát, egyszerűen nem bírja el ezt a terhelést például a VII. kerület. Nem csoda, hogy az azóta elpaterolt Kék Ló annak idején éppen a növekvő forgalom és a kocsmaturizmus elől menekült egy kerülettel arrébb. De hiába, Józsefváros nem tűrte meg olyan sokáig, és lakossági panaszokra hivatkozva felmondta a szerződését. Bár sokan keltek a jazzszíntérnek különösen fontos hely védelmére, tiszta sor volt az intézkedés: önkormányzati tulajdont béreltek, amit Józsefváros bármikor visszavehetett, ha úgy tartotta a kedve. De máshogy is ki lehet valakit rakni Józsefvárosból. A Zsiga bár a masszív törzsközönségével hozzátartozott a kerülethez, viszont az önkormányzat megvonta a teraszengedélyüket, amivel ellehetetlenítették a tulajdonosokat. 2018 nyarán be is csuktak. A zsigások egy bisztróval is adtak egy utolsó esélyt a környéknek, de feladták, eladták az Arany Tacskót (az étterem meg fog maradni valószínűleg), és a kerületből is elköltöztek, mert inkább a vidék felé nyitottak.

A megoldás korántsem egyértelmű, de aki tényleg jelentős bulikkal számol, az jobb ha a külső területek felé veszi az irányt. A Gólya például az Orczy útra, a kínai piachoz költözik. A Vajdahunyad utcában várakozó új klub azonban csak áll, és vár. Már fél éve, hogy a sokkal nagyobb üzleti beruházást jelentő, kulcsrakész Vajda nem tud mit tenni. Úgy tudjuk, az engedélyekkel van gond, és csak este tízig üzemelhetnének, ami egy direkt szórakozóhely esetében öngyilkosság. A józsefvárosi önkormányzatot is megkérdeztük, hogy látják az éjszakai életet a kerületben, és elmondták, hogy szerintük bejött a 2017-ben szigorított a rendelet.

Az azóta eltelt időszak bizonyította, hogy az új szabályozás beváltotta a hozzá fűzött reményeket, ma már a lakosság aktívan tudja befolyásolni lakókörnyezetében működő üzletek nyitva tartását, mely nagyban meghatározza a mindennapjaik nyugalmát. Mára egyértelműen látszik, hogy az éjszakai zajjal kapcsolatos lakossági panaszok száma jelentősen csökkent. Az üzletek a megváltozott környezetet elfogadva alkalmazkodtak a helyzethez, és nagy többségében a szabályokat betartva működnek tovább. A konzultáció során az is kiderült, hogy a józsefvárosiak nem kívánnak bulinegyedben élni, ezért a kerület vezetése tudatosan törekszik a nyugalom fenntartására, és a mindennapi pihenést kevésbé zavaró funkciók behozatalára, ezért is indult el például a galéria negyed kialakítása a Palotanegyedben.

– írták a közleményükben.

Ez egy falu

Bárki, akivel beszéltünk a cikk kapcsán, úgy mesélt Józsefvárosról, mint egy faluról. Megvan a hangulata, a törzsközönsége. A legfontosabb, hogy egytől egyig minden meghatározó vendéglátós a szívén viseli a környék sorsát. Hozzájuk nőtt. A Mindspace-esek pláne imádják mondjuk a Csarnoknegyedet, és egy szűkebb területen igyekeznek felrázni az életet. Az első telepesnek azonban a legtöbben a Műterem kávézóra mutogattak, ami 2010 óta működik a Tavaszmező utcában. Puka Eduárd, az alapító (ma már nem ő a tulajdonos, de ő felel a kávéért és a pörkölésért) úgy emlékszik vissza, hogy először ő is ódzkodott a környéktől, és éppen akkor nyitott, amikor a Tavaszmező utcából promenádot terveztek építeni.

Idáig még el lehet merészkedni

– gondolt vissza a kezdetekre, és hozzátette, hogy az utóbbi egy-két évben érezhető igazán a változás.

A törzsvendégek mellett turisták is érdeklődnek errefelé. És ha már a helyi placcoknál tartunk, a Rauf cukrászdát sem lehet kihagyni. Rauf Tamás szintén lokálpatrióta, és esze ágában sincs feladni Józsefvárost. Semmi pénzért. Náluk például már fele-fele a vendégeknél a turista és az ismerős arc. Bár volt, hogy nekik is volt gondjuk a terasszal, maradtak, és nyolcadik kerület biztos pontját jelentik. Rauf szerint egy zarándokhely az övék. Vasárnap rászoruló családokat vendégelnek meg, sok jótékonysági programot szerveznek, miközben már őket is elérte a turizmus.

A Corvintető a legnagyobb kakukktojás

Már csak azért is mondhatjuk, hogy a Corvintető kilóg a sorból, mert a Corvin Áruház tetején pont a Palotanegyed és a bulinegyed határán húzódtak, egyfajta szigetként. Működő opció volt hétvégente egészen addig, míg az önkormányzat ki nem véreztette. Egy bejelentést követően tavaly júniusi razziázott a rendőrség egy bulin, hét embert állítottak elő (kettőt drogterjesztésért, ötöt használatért), hogy pár héttel később a kerület lakatot tegyen a Corvintető ajtajára. Persze csak amíg az eljárás tart (maximum egy évig), de ebben az a jó, hogy ha ki is tartana valahogy az üres emelet, már nem nagyon lenne hova visszatérnie, elvégre az áruház a Blaha Lujza térrel együtt várja az új külsejét. Ebből a képből már kilóghat a Corvintető, pedig jó pár évig tartotta magát. Az egykori tulajdonos, Tóth-Almási Dávid azóta sem érti, hogy mit kellett volna máshogy csinálnia. Jó kapcsolatot ápolt korábban a hatóságokkal, és a razzia előtt nem sokkal egy átfogó ellenőrzésre is sor került. A Corvintetőnek lőttek, és a brand akkor ütést kapott, amiből már nem tudott felállni.

A Corvintetőnek esélye sem volt a túlélésre Közel egy évvel ezelőtt az önkormányzat bezáratta az ikonikus szórakozóhelyet, akik továbbra sem értik, hogy miért rakták ki őket. Éppen azelőtt, hogy a Corvin Áruház új arcot kapna százmilliókért.

A zanzásított VIII. kerületi pillanatkép jól mutatja, hogy arrafelé zajlik az élet, az önkormányzat hatalmas erőkkel tartja kordában az éjszakai és kulturális életet. Úgy tűnik, minden koncepció vagy stratégia nélkül. Volt, aki egyenesen úgy fogalmazott, hogy Józsefváros folyamatosan esik szét, a vezetésnek köze sincs a kerülethez. Hogy a másik végletet is nézzük, a szomszédos Belső-Erzsébetváros azonban koordinálatlanul növekedhet, hogy egy ijesztő nyár elé nézhessük legénybúcsús turistákkal együtt. Addig hagyták anyátlanul a bulinegyedet, amíg már tényleg nem lehet vele mit kezdeni, míg Józsefvárosban elég egy hangos szó, és fontos helyek mennek a levesbe.