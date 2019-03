Sean Paul is fellép a Balaton Soundon

Újabb neveket jelentettek be az idén júlis 3. és 7. között megrendezett Balaton Sound szervezői. A listát Sean Paul vezeti, de fellép Desiigner, Denzel Curry, Ski Mask the Slump God, Saweetie, MadeinTYO, Yxng Bane és Buddy is. A fellépők között szerepel a szintén amerikai DJ, KSHMR is, Sam Feldt, Valentino Khan Griffyn, valamint Jay Pryor ír producer, DJ és dalszerző. A műfaji változatosság jegyében közzétett névsorban található még az Egyesült Királyságból érkező popzenész, Youngr, illetve az amerikai pop-rock duo, a Missio is.

A nemzetközi felhozatal mellett fellép a Soundon az idén 15 éves Halott Pénz, a Punnany Massif és a 2019-ben csak néhány bulit tervező Wellhello.

A Balaton Sound szervezői a fesztivál biztonságának növelése érdekében tavaly életre hívták a Safety First kampányt, melyet idén folytatnak és várják az önkéntesek jelentkezését itt, április 30-ig.

