Oscar Isaac is szerepelhet a Dűne-adaptációban

Tavasszal kezdődik Denis Villeneuve Dűne-adaptációjának a forgatása Budapesten és Jordániában. Amit eddig is tudtunk, hogy a Frank Herbert regényén alapuló alkotásban Stellan Skarsgard, Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson és Dave Bautista is szerepelnek majd, a legújabb hírek szerint peidg Oscar Isaac is feltűnik majd. A Variety azt írja, hogy az alkotók nagyon szeretnék szerződtetni a színészt, aki a főszereplő édesapját, Leto Atreidest alakítaná.

2016 végén derült ki, hogy remake készül David Lynch 1984-es Dűnéjéből, de Denis Villeneuve egy későbbi interjúban elutasította, hogy remake-ről lenne szó.

„David Lynch Dűnéje egyáltalán nem az a film volt, amiről álmodtam. Így aztán úgy szeretném a vászonra vinni, ahogy én éreztem, és képzeltem el a könyvet olvasva. Ez a változat nem egy reboot vagy remake lesz, hanem egy teljesen tiszta lappal készülő adaptációja az eredeti regénynek” – mondta.

A forgatás kezdetéről és a premierdátumról egyelőre nincs információ.

