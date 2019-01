Kolosi Péter: várom, hogy továbbra is nagyon jelentős szereplői legyünk a magyar sorozatgyártásnak

Kolosi Péter egyenként értékelte az RTL Klubon 2018-ban sugárzott műsorokat, valamint azok nézettségét a SorozatWikinek adott interjúban. Arra a kérdésre, hogy az előzőekhez képest a tavalyi év miért indulhatott gyengébben, Kolosi elmondta, szerinte csak az első egy vagy két hétben nyert a TV2, ennek ellenére nagyon jól indult az év, mert sok mindenre rávilágított, később pedig az RTL Klub hónapról hónapra erősödött a főműsoridőben.

„Mi azt csináltuk 2018-ban is, amit már hosszú évek óta, hogy a január eleji kereskedelmi holtszezonban nem adtunk az Éjjel-Nappal Budapesten és a Barátok köztön kívül más saját gyártású napi szórakoztató műsort. A Piramisnak köszönhetően jelentősen javult a TV2, és bár felőrlődött az előnyünk, de hamar túlléptünk ezen, és így sem veszítettük el januárban a piacvezető pozíciónkat” – mondta.

Kolosi kiemelte a Válótársak című sorozatot, melynek utolsó évada ugyan nem azokat a számokat hozta, mint korábban, de az akkori nézettséghez képest erős eredményekkel zárta a sorozatot.

„Ez volt az első heti sorozatunk és meggyőződésünk, hogy egy olyan korszakot indított el és alapozott meg, amely nagyon sok évig még nagyon fontos lesz nekünk is, és az az érzésem, hogy a magyar nézőknek is.”

Kolosi hangsúlyozta, hogy a folyamatosan képernyőn lévő sorozatoknál kicsit mások az elvárások, mint azoknál, amelyek egy évben csak rövid ideig láthatóak.

„Ezekkel hosszabb távon kell nyerni, és azokat az időszakokat kell biztosítaniuk, amikor nincsen más napi saját gyártás, ilyen például a nyár. Ezért az ember elnézőbb akkor, amikor ezek egy új műsorral szemben gyengébb nézettséget hoznak, mert természetes, hogy a néző egy ideig az újat követi[…]A Barátok közt már nyáron is, de főleg ősszel nagyon jó időszakot élt meg. Biztos vagyok, hogy jó eredményeket ér majd el az elkövetkező hetekben-hónapokban is. Történt nagyon sok tartalmi változás a sorozatban, minden szempontból felkészültek a készítők arra, hogy sikeresen tudjon futni a következő időszakban is, és visszanyeri az erejét” – mondta.

Kolosi elmondta, hogy még őket is meglepte, mennyire erős brand lett Magyarországon A Konyhafőnök, mely etalon lett a gasztroműsorok között.

A sikert hozó műsorok mellett Kolosi az interjúban kitért a Szenzációs Négyesre is, amely az RTL Klub programigazgatója szerint is messze a várakozások alatt teljesített. Ennek fő oka szerinte a műfaj volt, bár azt is hangsúlyozta, „ha azt nézi, hogy hányan nézték a Szenzációs Négyest, szemben a TV2 hasonló műsorával, akkor nem bukott meg ebben az összefüggésben”.

„Alapvetően nagyon sikeres évet zártunk. Az őszi szezon messze a várakozásaink fölött teljesített és büszkék lehetünk arra, amit nyújtottunk 2018-ban” – mondta Kolosi, majd hozzátette, várja, hogy továbbra is nagyon jelentős, talán a legjelentősebb szereplői legyenek a magyar sorozatgyártásnak.

„Ez a cél elérhető, és nagyon remélem, hogy az új szériáink mind sikeresek lesznek. Ilyen sok sorozat után viszont számítunk arra, hogy itt is becsúszhat egy olyan produkció, ami kevésbé fog működni, hiszen ez a dolgok rendje. A sorozatok mellett néhány nap múlva lesz pár nagyon fontos bejelentésünk a tavaszra nézve, melyek szintén meghatározzák majd a 2019-es évünket. Remélem, hogy ezekkel kapcsolatban is sikereket érünk majd el.”

Kiemelt kép: Szigetváry Zsolt / MTI