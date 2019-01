Mi is ilyen vidámak lennénk, ha Oscarra jelölnének

Kedd délután jelentették be a 91. Oscar-gála jelöltjeit. Oscar-jelölést kapott többek között Richard E. Grant is a Megbocsátasz valaha? című krimi legjobb mellékszerepéért. A hvg.hu szúrta ki a 62 éves brit színész Twitteren megosztott videóját, melyben Grant lelkesen áradozik, mennyire boldog. A színész ahhoz a házhoz is ellátogatott, ahol pályafutása elején heti 30 fontot fizetett egy szobáért.

„Lebegek az elképesztő hírtől. Köszönöm az Akadémiának a jelölést” – írta a posztjában, a videóban pedig elmesélte, hogy 36 évvel ezelőtt a Notting Hill Gate-nél bérelt szobát.

„Nem tudom elhinni, hogy 36 évvel később itt állok 62 éves férfiként, akinek van egy Oscar-jelölése.”

Am levitating at this astonishing news. Thank you to @TheAcademy for this nomination in such incredible company. I’m indebted to so many people but most of all @melissamccarthy & Marielle Heller @cyefm ❤️@SearchlightUK pic.twitter.com/CIdJSMLkj1

— Richard E. Grant (@RichardEGrant) January 22, 2019