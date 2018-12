Donald Trump Batmannek hitte a Batmant játszó színészt

Mármint úgy tényleg, a valóságban.

Christian Bale, mint oly sokan, volt Batman, mégpedig háromszor, a legendás Nolan-féle Batman-filmekben. Most elmesélt egy igazán vicces történetet, ami kétségkívül be fog kerülni a trumpizmusok fényes tárházába. Bale ugyanis arról számolt be, hogy annak idején, A sötét lovag: Felemelkedés forgatásakor találkozott Donald Trumppal, aki azt hitte, tényleg ő Bruce Wayne.

Legalábbis egy az egyben úgy beszélt és úgy bánt vele, mintha elhitte volna: színész és szerepe egy és ugyanaz az ember, valamint, hogy Bruce Wayne valódi létező figura. A színész elmondta, hogy a 2012-es film forgatásakor Trump meghívta az irodájába, és egy az egyben úgy viselkedett vele, mintha tényleg ő lenne Bruce Wayne.

Szerintem azt gondolta, én vagyok Bruce Wayne, mert épp Bruce Wayne-nek voltam öltözve. Így aztán úgy beszélt velem, mintha én volnék Bruce Wayne, én meg belementem a játékba. Igazából elég szórakoztató volt. Eszembe se jutott akkoriban, hogy Trump egyszer majd indul az elnöki posztért.

Bale a Vice című vígjáték premierjén mesélte ezt, alighanem a filmje témája nyomán: a Vice-ban ugyanis, melyet máris az Oscar-esélyesek között emlegetnek, Bale Dick Cheney egykori alelnököt alakítja. A szerephez, jó szokásához híven, ismét komoly átalakulásra volt szüksége, ám most először ehhez szakember segítségét is kérte, nem azért, mert egyedül nem ment volna, inkább a biztonságkedvéért: mint fogalmazott, elkezdte érezni a saját halandó voltát. Így jobbnak látta szakemberrel beszélni ahelyett, hogy nekiessen a tőle már többször látott test-átalakításnak: mint ismeretes, Bale ugyanúgy képes csontsovánnyá aszott, kigyúrt, vagy elhízott testet is kreálni magának, ha egy szerep megköveteli.