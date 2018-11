Örkény szobra alatt Kádár tévéjében beszélt Orbán

Méghozzá Farkasházy Tivadar minapi könyvbemutatóján. Ahol megtudhattuk, hogy a készülék tényleg Kádár Jánosé volt, és közvetlenül a rendszerváltás után, egy árverésen jutott hozzá a szerző. Hogy mi minden más került kalapács alá annak idején – erről szól a mai Matiné.

Kádár tévéje a nappalijában állt, és állítólag sohasem nézte, ezért a meglehetősen prűd Tamáska Mária mondta meg neki mindig, hogy mit kell betiltani, olykor nem csak a meztelenség miatt. Viszont nem sokkal a halála előtt elárverezik, s a Hócipő megveszi, pont olyan, mint egy Junoszty, csak 1917–1977, legalábbis ez áll az elején, mivel a Nagy Októberi Szocialista Forradalom nyugdíjba menetele alkalmából jelenik meg a piacon, Kádár is csatlakozhatott volna hozzá. Amúgy Elektronika C-430, a leningrádi Pozitron gyártja, ami az elektron antitestje, mint az egész rendszer.

8,7 kiló, 22 centis a képcsöve, 12 volttal is megy, de elég lassan, s 470 rubel, vagyis többhavi fizetés. 140 szovjet gyárban készülnek tévék, ez a Leningrádi Tudományos Ipari Egyesülés, Scientific Industrial Union Lenin­grad, a színei érdekes átmenetet képeznek egy fekete-fehér és egy igazi színes tévé között. Fiaimnak akkoriban ígérek 500 schillinget, ha egy szovjet filmben zöldet látnak, évekig hiába próbálkoznak számtalan sztyeppével és nyírfaerdővel.

Nehéz megszerezni, mert Kulin bán sosem engedi le a kezét, mivel Horthy- és Kádár-relikviákat gyűjt, később a bledi sakkolimpia hosszú partijai alatt elmondja nekem, hogy övé a kormányzó ágya, Istvánka bölcsője, Petőfi zsebórája, Metternich aranygyűrűje, Nagy Frigyes lapos sakkja, Ferenc József medalionja, és az a zászló, amellyel Horthy bevonult Szegedre. S már a kazánkirály előtt kereste Szibériában a költő nyomait, Kamcsatkában pedig Benyovszkyét.

Horgosi születésű dúsgazdag szemész, sakkbolond és Kásler doktor szintű ősmagyar, az árverés idején ő adja ki Ungváron a Magyar–Japán (Turáni) Világhídfő Közlönyét, egyet kapok is belőle. Eredeti neve Bacskulin József, ha már bácskai, amúgy spanyol-német-magyar állampolgár. Röszkén hatalmas kastélyt épít, hogy a tornyából átláthasson a szülőföldjére. Bagóért veszi sorra mellettem az Egry- és Szőnyi-képeket, mert a jelenlévőknek fogalmuk sincs az értékükről. Nekem meg hiába. A Polgár lányok papája Kádár sakkjának árverésekor 30 ezer forintnál leengedi a kezét.

– Laci, ezzel játszott Karpovval egylépéses döntetlent! Jutka most nyert Dél-Amerikában 50 ezer dollárt! Egy 14 éves lány csak ad kölcsön neked!

– Nem ér többet.

– Mit vettél eddig?

– A mandzsettagombját felesben Bacskulinnal.

– Miért felesbe?

– Megállapodtunk, hogy aki meghal, annak az özvegye odaadja a másiknak.

Kulin bánt 2006-ban a Kanári-szigeteken ötven késszúrással öli meg a villájában egy szerb és egy német férfi, a koponyáját kalapáccsal verik be, ott El Hungaro a neve. Lacit sosem merem megkérdezni a másik mandzsettagombról.

Egy hiányos kávéskészletet is veszünk két okból, erre licitálnak a legkevesebben, a másik három meg bizonyára a pincében pihent a bolgár nép ajándékaként, feltehetően ezt használták, mert az egyik csésze törött, egy másik hiányzik, talán valaki félreértette a kérdést, kér egy csésze kávét?

2000 telén Bethlen gróf elhozza Gyuri fiával Habsburg Ottót, egy trónörökös mindig álljon készen, hátha üresedés lesz, Göncznek akkor jár le a mandátuma, egy szegény őrgrófból is így lett I. Rudolf néven német-római császár, 700 évre megalapozva a Habsburg-házat, a bolgárok is kipróbálták nemrég kormányfőként utolsó cárjukat. 12 fok lehet a Hócipőben, mint Ceausescu fénykorában egy bukaresti lakásban. Az egész Sas utcai ház jéghideg a kétfejű sas látogatásakor, mert a tulaj el akarja adni, a többi lakót már kirakta, csak minket kell kipaterolnia, ezért nem fűt, így ott ül az első és utolsó okos Habsburg zöld lódenben, ám nerccel bélelve, így nem is panaszkodik a szoba időjárására, mire megkérdem, kávét vagy teát óhajt? De nem akarom becsapni, ezért hozzáteszem, Kádár kávéscsészéi állnak az asztalon, ha megfelelnek, erre kicsit elgondolkodik, majd így felel:

– Akkor inkább egy pohár ásványvizet kérek.

(…)

Egyszer össze kéne számolni, Boncz életművében hány elzabrált orosz óra van. Egyet majdnem visszalopok, a bledi sakkolimpián ott állok Kaszparov mellett, aki órákon át a két tenyerébe temeti az arcát, mellette lecsatolva 25 ezer dolláros Breit­lingje, csak egy mozdulat lenne.

42 óra kerül a kalapács alá, bár ez így elég hülyén hangzik, s mivel nem tudok róla, hogy az örökös első titkár orosz katona is lett volna, vélhetően szinte mind ajándék. Az egyik fedeles arany zsebóra 86 gramm, belül orosz nyelven: Kádár János barátomnak tisztelettel Brezsnyev, 1975. március. 80 ezerrel indul, bizonyára a sokszorosáért kelt el. Egy 34 grammos arany karórán: A Nagy Október 50. évfordulóján Kádár Jánosnak, Moszkva, 1967.

A Nagy Október 70. évfordulójára már csak egy sima kvarc­órát kap. 12 arany, szóval nem tucatáruk. Az 55 grammos PATEK Philippe is 80 ezerrel indul, arab felirattal. Egy 78 grammos arany zsebórán Brezsnyev domború képe, ez csak arany számjegyes.

Három Omega mellett akadnak olcsóbbak is, az egyik asztali óra 1800 forinttal indul, rajta cirill felirat: Kádár János elvtársnak a 2. számú moszkvai óraüzem kollektívájától, 1966. április 6. S egy 12 ezres pogácsa lábakkal, zománcozott római számjegyes, vörös-arany zászlón a felirat: Az SZKP XXVI. kongresszusára. Micsoda érték lehet az összes!

Egy úti órán Lenin profilban és cirill betűs V. Uljanov (Lenin) aláírást imitáló felirattal. Egy Jereván feliratú, talán egy ottani sikeres rádióinterjú emlékére. Egy vörös bőrrel borított, könyvecske formájú úti órán szintén Lenin portréja, és 1870–1970-es centenáriumi jelzés. Egy másik számlapján Ho Si Minh, a szakálla lehet a hatos. A kor KB-titkárai bizonyára büszkén mutogatták egymásnak, mint ma a Viharsarokban Botka és Lázár a Rolexeiket, ha összefutnak megbeszélni a Vásárhely–Szeged villamos állomásait. Egy zsebórán katonai teherautó és orosz nyelven: Szolgálatért.

Boncz utána meg is jegyzi:

– Igazán visszakaphatott volna egy ilyen feliratút is: Apponyi Albert grófnak a sikeres trianoni tárgyalásokért.

E könyvben 400 ezer orosz óra van. 1945. december 15-től számolom, de ha hozzáadok kilenc hónapot, akkor 1945. március 15-én lettem elképzelve, ami igazán szép dátum.

Silov altábornagy, a Déli Hadseregcsoport parancsnoka pedig 1991. június 19-én megy át fekete Volgáján a záhonyi hídon, ahol korábban majdnem tengelytörést kapok, az ember rögtön érezze, hová tart.

(…)

A Kádár-árverés 30 kisebb trófeája közül 18 vadkané, kettőt Kádár Jánosné ejt el, miként egy muflont 1960-ban, az ÁVH egykori levélfelbontója Firenzében egy ezüstérmet is nyer vele. Sajnos az árverésen annyira Kádár tévéjére vadászok, hogy elkerüli a figyelmemet az egyik vaddisznó halálának a dátuma, 1956. augusztus elseje, pedig csak 300 forintért kínálták, szóval már akkor gyakorolt.

… A Kádár árverésen az első titkár négy fegyvere is elkel, egyiken cirill betűkkel: Kádár Jánosné születésnapjára, Ny. Sz. Hruscsov, 1958. ápr. 6. Tíz hét múlva Nagy Imre halott. Kikiáltási ára 1,4 millió, mint az elárverezett hét Szőnyinek, két-két Egrynek, Dési Hubernek, Nagy Istvánnak, egy-egy Derkovitsnak, Rippl Rónainak, Bernáth Aurélnak összesen.

Farkasházy Tivadar: Pacsirta a Dunán – avagy 400 ezer orosz óra

Hócipő Kft., 2018