Na, mit csinált Snoop Dogg a Fehér Ház előtt?

Abban, hogy a rapper „meglátogatta” a Fehér Házat, semmi meglepő nincsen. Snoop Dogg és Donald Trump nem éppen baráti kapcsolata régebbre nyúlik vissza. A rapper egy 2017-es klipjében egy, az amerikai elnöknek maszkírozott bohócot lőtt le, de rendesen beszólt Kanye Westnek is, aki az elmúlt időszakban rendesen hozzánőtt Trumphoz, majd egy hirtelen fordulattal mégis kivonta magát a politikából.

Dogg az előzőkhöz képest tulajdonképpen most semmi extrát nem csinált, csak leült a Fehér Ház elé és elszívott egy hatalmas spanglit. Na jó, azt is mondta, hogy „Fuck the president”, de hát kicsúszik olykor egy-egy ilyen mondat az emebr szájából.

Kiemelt kép: Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP