Judi Dench is csatlakozik a Macskák csapatához

Újabb névről hullott le a lepel, az Oscar-díjas Judi Dench (Szerelmes Shakespeare, Macbeth) is szerepelni fog Andrew Lloyd Webber világsikerű Macskák című musicalének filmadaptációjában, melyet Tom Hooper (A király beszéde, A dán lány) rendez, írta meg a Hollywood Reporter. A szerep különlegessége, hogy Deuteronomy, vagyis Old Csendbenlenn karakterét hagyományosan férfiak alakították a színpadon. Dench amúgy majdnem szerepelt az 1981-ben bemutatott eredeti színházi előadásban, akkor Grizabellát alakította volna, de ínszakadás miatt végül kimaradt a produkcióból.

A Broadway egyik legsikeresebb produkciójából készülő filmet a Working Title Films, a Monumental Pictures és a The Really Useful Group gyártja, vezető producere pedig Steven Spielberg, Andrew Lloyd Webber és Angela Morrison. Dench mellett Idris Elba, Taylor Swift, Ian McKellen, Jennifer Hudson és James Corden is feltűnik majd a Macskákban.

Kiemelt kép: Tolga AKMEN / AFP