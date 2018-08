Sebestyén Balázs most szépen visszavághat Stohl Andrásnak

Augusztus utolsó hétfőjén a kertévéknél beindult az ősz, a laza 15 fokos hétvégi lehűlés mintha szólt volna a nézőknek, hogy el lehet felejteni a Balatont, távirányító való a kézbe. A TV2 nagyon titkolózott, nem árult el semmit, hogy mi a bánatot fogunk követni minden hétköznap. Na, hát kiderült, Sebestyén Balázs ellen mehet Stohl András A Piramissal, ami ugye szép párosítás az elmúlt évad botránya után. Akkor az RTL Klub vette meg az NBA-sztár LeBron James vetélkedőjét, A Fal című műsort Sebestyén Balázzsal együtt, a TV2 meg fogta magát, és lemásolták az egész koncepciót. Az első adással A Piramis végül később indult el, de ennek ellenére Stohl Andrást szokták meg a nézők, a konkurencia egy kevésbé elegáns mozdulattal kirúgta az ellenfél térdét a cél előtt. Erről és az előzményekről sokat is írtunk, maradjunk annyiban, hogy nem lett barátságosabb a viszony Andy Vajna tévéje és az RTL között. Az ősszel viszont jöhet a visszavágó a két műsorvezető között, este héttől

Sebestyén Balázs viszi a Nyerő párost, Stohl András pedig ismét piramisozik, ami harmatgyenge próbálkozásnak tűnik az RTL programjához képest.

A TV2 tényleg megcsinálta az RTL Klub vetélkedőjét Stohl Andrással Lement az első adás A Piramisból, ami majdnem ugyanolyan, mint az RTL Klub verziója. De megérte ennyit küzdeni a labdás vetélkedőért?

A mentsváruk csak az lehet, hogy a nagy attrakciót, a Konyhafőnök ellenfelét, a MasterChef VIP-et A Piramis után indítják (ezt is kivesézzük majd) Ördög Nórával és a celebekkel, ott visszahozhatják a kvízműsornál elvesztett lehetőséget. A Nyerő páros ugyanis kemény dió, alaposan bejáratott reality hírességekkel, közéleti szereplőkkel, akik közé 2018-ra az influenszerek is beszivárogtak. A legutóbbi évadnál a magyarok többségének lövése sem volt a vloggerekről, erre tessék, most ketten is (Tokár Tamás és Kovács Dóri) beköltöztek a Nyerő páros villájába. De mi is a játék lényege?

Kilenc ismert pár költözik össze egy csodás villába, ahol kamerák kereszttüzében élnek három hétig. Nem egy Való Világról van szó vagy brit Big Brotherről, nem lesz szex, viszont közelebbről megismerhetjük a celebeket, röhöghetünk velük és rajtuk. A három héten keresztül különböző ügyességi, undorító és a kapcsolatot próbára tevő feladatokat kell végrehajtaniuk a versenyzőknek. Minden nap változnak a szerepek, egyik nap a férfiak döntenek a 400 ezerről induló kasszáról, és tesznek fel a kihívástól függő összeget a párjukra, a másik nap viszont fordul a kocka, a nők bíznak vagy éppen kételkednek a másikban, és kockáztatják a pénzt. A legkevesebbet gyűjtő párok mehetnek haza, az utolsó meg viheti a nyereményét. Az izraeli licenc (Power Couple) alapján hozott műsor kulcsa egyértelműen a casting, egymástól minél távolabb álló hírességeket kell összepasszintani, akik civilben messziről elkerülnék egymást, és soha az életben nem mennének egy társaságba. Az RTL Klub meg jól keverte a lapjait, ismét megtalálta az évad Pumped Gabóját és Pumpednét, már ami a meglepetéseket illeti. Az már látszik, hogy Vasvári Luxus Vivient és Szegedi Fecsó Ferencet imádni fogja a közönség, újra csodálkozhatnak rajtuk egy nagyot a viasatos Feleségek luxuskivitelben sikerei után. Vasvári Vivien rátermett, nem finomkodik, és Fecsónak is lesz itt humora, tökéletes show-t kaphatunk értelmiséginek szánt felével.

Mielőtt megnéznénk, hogy indult az első rész, íme a teljes szereplőgárda:

Delhusa Gjon és Molnár Fanni

Dobó Ági és Kis Csaba

Gáspár Laci és Gáspár Niki

Kefir és Mihalyi Mariann

Sánta Laci és Sánta-Széphalmi Júlia

Solti Ádám és Kis Berni

Tokár Tamás és Kovács Dóri

Vasvári Vivien és Szegedi Ferenc

Veiszer Alinda és László Pál

A párok egyenként érkeztek, először Gáspár Laciék, akik az érzelmes oldalt fogják erősíteni, jó sok könnyel, aztán Kefírék. Kecskés Tiborról a.k.a. Kefírről egyből megtudtuk, hogy akkora szemét, hogy állandóan cipőben mászkál a lakásban, ráadásul hirtelen haragú. Nagyjából mindenki áradozott a másikról a kisfilmben, de a második részig sem kellett várni a drámára: kiderült, hogy a két színész, Solti Ádám és Sánta Laci már dolgoztak együtt a Madách Színházban, de összevesztek. Ha ez nem volna elég, Sánta mindenki előtt kiabált a Barátok közt szereplőjével, úgyhogy még szerencse, hogy Solti békülékeny típus, és egy jobb szobáért (a Nyerő páros villájában, különböző kategóriájú szobák vannak a sátortól a lakosztályig, amit a versenyzők a teljesítményük alapján szereznek meg) cserébe megbocsátott forrófejű kollégájának. A legjobb viszont nem is ez jelenet volt, hanem hogy a Barátok Közt-ös Solti Ádám őszintén rácsodálkozott Veiszer Alindáékra, szégyenkezve kérdezett rá a nőjével, hogy

ti mégis kik vagytok?

Majd amikor Veiszerék elmondták, hogy mindketten az újságíró szakmából érkeztek, Soltinál valószínűleg beindult a búlvár-radar, és egyből megijedt, visszahúzta fülét-farkát. Csak akkor nyugodott meg valamennyire, amikor az áprilisban a Hír Tv-től kirúgott Veiszer Alinda ráébresztette, hogy ne tőle vagy a férjétől, László Páltól, hanem az őket körülvevő tonnányi kamerától rémüljön meg inkább.

Nem Solti Ádám lesz a műsor motorja, annyi szent, és nem is Delhusa Gjon, aki a premierrel kihúzta a gyufát. Nem itt fog életre szóló barátságokat kötni, sőt, örülhet, ha a többiek éjjel nem kenik össze fogkrémmel a kilincsüket, nem rakják vízbe az ujjukat, és nem cserélik ki a cukrot sóra a reggeli kávéhoz. A lényeg, hogy erős a gyanú, hogy ellenük fog majd össze a csapat. Delhusa ugyanis kijelentette, hogy ő a sátorban alvásra nem szerződött, jó, hogy nem a budiba vagy a kutyaólba száműzik a szerkesztők. Nem tudja a napot ilyen nomád körülmények között indítani, inkább hazáig szalad, ha neki marad a kerti bungi. A segítségükre Vasvári Vivienék siettek, akik a csapatért bevállalták a sátrat. És innen is látszik, mi lesz az évad nagy meglepetése: nem a vloggerlufi élő bizonyítéka, a YouTube-on népszerű, de ilyen show-helyzetben unalmasan teljesítő Tokár Tamás (ő a Fókusz műsorvezetője is) és influenszer menyasszonya, Kovács Dóri. Vasvári Vivienék lesznek azok, akik miatt a Nyerő páros igazán működik majd.