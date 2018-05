Presser a Marton-ügyről: A szakma szépen leszerepelt

Veiszer Alinda áprilisi menesztését követően ma este lesz látható a Hír TV-n az Alinda című műsorának utolsó előtti adása, amelyben Presser Gábor lesz a vendége.

A műsorban egyéb témák mellett Marton László szexuális zaklatási botránya is szóba kerül, amellyel kapcsolatban 70 éves zenészikon azon a véleményen van, hogy ezzel idehaza

Presser a műsorban elmondja, hogy a a botrány kirobbanásakor külföldön volt és már arra jött haza, hogy „áll a bál”, ugyanakkor pár nap alatt levonta a következtetést. Erről úgy fogalmaz:

Nekem egyetlen egy dolog szűrődött le, az, hogy a mi szakmánk, a színházi szakma, a filmes szakma, talán a zenés szakma nem tartozik így ide, milyen szépen leszerepelt. Milyen szépen kihasználta ezt a helyzetet, hogy »Jaj de jó, most minden el van intézve!«. Hát a Marton most ebbe bele fog halni, de hiszen akkor… Innentől mindenki tiszta és ártatlan, semmi soha nem is történt, »Az én színházamban ilyen nincs, az én rendezőim, az én színészeim, az én színésznőim ilyet nem csinálnak, ezen túl is vagyunk.«