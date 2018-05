Tovább tarol az új Tupac klipje, amiről kiderült, hogy passzol egy világsláger alá

Egy youtuber fedezte fel, hogy a This is America videója félelmetesen szinkronban van a néhány éves számmal.

Május elején került fel a világhálóra a magát zenei előadóként Childish Gambino névre keresztelő Donald Glover társadalomkritikus klipje: a This Is America videója, amely azóta is lázban tartja a fél világot.

Értelmetlen mészárlás és erőszak, de csak a táncra figyelünk Donald Glover nevét lassan az egész világ megismerheti. Olyan klipet készített, amit napok óta elemez az internet, egyszerre szórakoztat, és hívja fel a figyelmet a rasszizmusra. De ez még csak a kezdet, Hollywood felkészülhet.

Amellett, hogy megállíthatatlanul tarol és már több mint 107 milliós megtekintésnél tart, mostanra egy meghökkentő felfedezés született a számmal kapcsolatban. Hogy miként, azt nem tudni, mindenesetre egy LOTI nevű youtuber észrevette, hogy a This Is America klipje tökéletesen passzol Carly Rae Jepsen 2012-es slágerével, a Call Me Maybevel. – Jó kérdés, hogy ez szándékos-e, vagy pusztán véletlen?

A magát a számában az új Tupacként aposztrofáló Glover klipje és a Jepsen-nóta harmonizálásáról bizonyítékot is készített a youtuber, aki egyébként azóta némi magyarázkodásra is kényszerült, mondván ő ezt a videót csak poénnak szánta és nem a This Is Americát akarta vele kifigurázni.

Kiemelt kép: YouTube/Donald Glover