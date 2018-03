Az ördögűző rendezője valódi ördögöt űzött

Tavaly a Velencei Filmfesztiválon vetítették le William Friedkin új dokumentumfilmjét, amit nemsokára, április 20-án mutatnak be a mozik Amerikában. Friedkin 45 évvel ezelőtt történelmet írt Az ördögűző című filmjével, és két Oscar-díjat nyert, többek között a legjobb forgatókönyv kategóriájában is a kétórás horror bizonyult a legjobbnak. Friedkin 1973-as filmjének számos remake-je és folytatása készült, most viszont egy dokumentumfilmmel próbálkozik.

Az The Devil and Father Amorth (~Az ördög és Amorth atya) című doksinál a rendező az előzetesben is hangsúlyozza, hogy nem fikcióról van szó, de túl sok minden nem derül ki. William Friedkin a Vatikánba utazott Amorth atya meghívására, hogy ott tanúja legyen egy valódi ördögűzésnek. Magyar bemutatóról egyelőre nem tudunk.