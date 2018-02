Van egy sokkoló hírünk Groottal kapcsolatban

Groot nem túl okos, de az egyik legszerethetőbb karaktere volt A galaxis őrzőinek. Ezért is szomorodtak el sokan, mikor hősi halált halt a film végén. Ám a főcím alatt felcsillant a remény, ugyanis egy virágcserépben feltűnt bébi Groot, aki aztán a második részben fontos szerephez jutott. Ebből legtöbben arra következtettek, hogy a növény-szuperhős valamilyen formában mégiscsak túlélte a nagy összecsapást. Nos, a film rendezője, James Gunn most eloszlatta a félreértéseket, é s kijelentette: Groot meghalt, bébi Groot pedig nem az ő maradványa, hanem a fia. Ez a fontos információ a Twitteren merült fel, ahol valaki azt a kegyetlen kérdést pedzegette, hogy ha valamelyiküknek meg kéne halnia, kit mentenénk meg: egy Porgot vagy Baby Grootot?

