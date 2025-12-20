Videó
Oroszországnak kedvez a gagauz belpolitikai káosz
Moldova déli autonóm régiójában, Gagauziában teljes a politikai bizonytalanság: a korrupt vezetők börtönben vagy szökésben vannak, a parlament mandátuma lejárt, és azt sem tudni, mikor lehet választásokat tartani. A zavaros helyzet könnyen Moszkva malmára hajthatja a vizet. A Deutsche Welle riportja.
Legfrissebb videók
Tüntetés a józan drogpolitikáért: „Ha ByeAlex lakásán megjelenik a rendőrség, attól nem lesz kevesebb kristály Hevesben”
„Az egész város megutálta Orbánt, hogy elvitte innen a kisvonatot Felcsútra” – Orbán-Magyar-látogatás Nyíregyházán
„Nemhogy kint enni, levegőt venni nem lehet” – számonkérték a biogázüzemet a dömsödiek a közmeghallgatáson
„Én itt, Pesten olyan semmiember vagyok” – 10 évig készült Korniss Péter fotósorozata egy tiszaeszlári kubikosról
„Leszarjuk, hogy itt vagyunk a szociban, mi éljük a saját életünket” – Szilágyi Lenke és a rendszerváltás vagány csajai
„Pezsgőbb az élet, de szélsőségesebb is, mint egy konszolidáltabb kerületben” – Stalter György, Józsefváros és a sarkon álló Pléh Krisztus
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!