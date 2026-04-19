Párizsiak ezreit kellett evakuálni egy világháborús bomba miatt

2026. 04. 19. 20:27
Több ezer embert evakuáltak április 19-én, vasárnap reggel Párizs északi külvárosából, Colombes-ból – számol be a BBC. A területen egy második világháborús bombát hatástalanítottak a tűzszerészek.

Az eszközt bő egy héttel korábban találták meg, a hatóságok végül úgy döntöttek,

hogy a lelőhely 450 méteres körzetét ki kell üríteni a hatástalanítás idejére.

Az első kísérlet a szerkezet detonátorának eltávolítására kudarcot vallott, ezért arra jutottak, hogy a lőszert a helyszínen, ellenőrzött robbantással semmisítik meg. A műveletet késő délután végül siker koronázta.

Így zajlott a világháborús bomba hatástalanítása

A bombát a Rue des Champarons utcában végzett építési munkálatok során fedezték fel. A szakemberek biztosították a helyszínt, és homokkal borították be a szerkezetet.

Az evakuációs zóna biztosításában közel 800 rendőr vett részt. Egy második, a bombától 1 kilométeres távolságig kiterjedő zónában a lakosoknak nem kellett elhagyniuk otthonukat, de a kültéri tevékenységeket korlátozták.

Hiába telt el több mint 80 év a második világháború vége óta, Európa-szerte mind a mai napig kerülnek elő a korszakból származó bombák. Ez olyan sűrűn lakott területeken is előfordul, mint amilyen Budapest.

