MI-vezérelt robotok tartják a marhákat ebben a német istállóban

A mesterséges intelligenciát egyre több területén alkalmazzák – így a mezőgazdaságban is. Németországban a mezőgazdasági vállalkozásoknak nagy nehézséget okoz a munkaerőhiány. Emiatt egyre több gazdálkodó gondolkodik el azon, hogy robotokat alkalmaz a rutinfeladatok elvégzésére. A gazdaságokban a teljes automatizáció megoldja az olyan fárasztó munkákat is, mint a takarmányozás vagy a fejés. Németországban sok gazdaság már nem is létezne a modern technológia nélkül. A Deutsche Welle riportja.