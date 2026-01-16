xhibagrokelon musk
Nagyvilág

Halódik az X

Alain JOCARD / AFP
admin Kerner Zsolt
2026. 01. 16. 17:28
Alain JOCARD / AFP

Jelentős globális leállás van az X-nél, amit korábban Twitternek is hívtak, írja az Independent. A felhasználók nem férnek hozzá a feedjeikhez, az applikáció és a weboldal is üres képernyőket mutat.

A lap szerint a mostani komolyabb problémának tűnik, mint a korábbiak, mert akkor az oldal betöltött, csak a posztok nem jelentek meg. A Downdetector szerint délután négy óra körül kezdődtek a problémák.

Az X mostanában sokat szerepel a hírekben, leginkább azért, mert egyre több ország kritizálja nyilvánosan, hogy Elon Musk AI-csetbotja létező emberekről és gyerekekről is hajlandó meztelen képeket generálni.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Putyin Netanjahuval beszélte meg, mi a teendő Iránnal kapcsolatban
Egy ukrán önkormányzati munkást az sem akadályozott meg a hólapátolásban, hogy becsapódik mellette egy drón
Szijjártó: Kiengedtek a börtönből egy újabb magyar állampolgárt Venezuelában
Személyesen vitte el a Nobel-békedíját Donald Trumpnak a tavalyi kitüntetett
Lázár János lehet egy Fidesz-vereség nagy győztese?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik