Halódik az X

Jelentős globális leállás van az X-nél, amit korábban Twitternek is hívtak, írja az Independent. A felhasználók nem férnek hozzá a feedjeikhez, az applikáció és a weboldal is üres képernyőket mutat.

A lap szerint a mostani komolyabb problémának tűnik, mint a korábbiak, mert akkor az oldal betöltött, csak a posztok nem jelentek meg. A Downdetector szerint délután négy óra körül kezdődtek a problémák.

Az X mostanában sokat szerepel a hírekben, leginkább azért, mert egyre több ország kritizálja nyilvánosan, hogy Elon Musk AI-csetbotja létező emberekről és gyerekekről is hajlandó meztelen képeket generálni.