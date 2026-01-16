Balesetet szenvedett, válságos állapotban van Kadirov fia a hírek szerint

Adam Kadirov, Ramzan Kadirov csecsen vezető 18 éves fia kórházba került, miután súlyos közlekedési balesetet szenvedett Groznijban – jelentette január 16-án a csecsen ellenzéki Niyso Telegram-csatorna a 444.hu szerint. Adam a hírek szerint eszméletlen állapotban vna, újraélesztik és a sürgős átszállítását készítik elő Moszkvába.

A posztok szerint a Kadirov-konvoj nagy sebességgel halatt, mielőtt baleseteztek. Több jármú érintett volt és több ember megsérült. Ezután a hatóságok lezárták Groznij azon részeit, amelyek a kórházhoz vezetnek, ahol Kadirovot kezelik.

Ő Ramzan Kadirov legismertebb gyereke, jelenleg a Csecsen Köztársaság Biztonsági Tanácsának titkára, valamint a belügyi tárca felügyeletéért is felelős. Őt tartják Kadirov örökösének.