Szijjártó fanatikus háborúpárti Soros-ügynöknek nevezte Lengyelország külügyminiszterét

2026. 01. 15. 10:35
Miután Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte azt a magyarországi lépést, amivel menedékjogot kapott Zbigniew Ziobro korábbi lengyel igazságügyi miniszter, akit bűncselekmények tucatjával vádolnak hazájában, a magyar külügyminiszter visszaszólt lengyel kollégájának.

Szijjártó Péter a Facebookon közzétett videójában Sikorskira utalva közölte, ha valaki elolvassa a vele készült intejút, az láthatja,

hogyan nyilatkozik egy fanatikus háborúpárti Soros-ügynök.

A miniszter szerint a lengyel külügyminiszter által elmondottak legfontosabb tanulsága az, hogy elkezdték magyarázni az Európai Néppártban a Tisza Párt leendő választási vereségét. Ezt feltehetően abból vezeti le Szijjártó, hogy Sikorski azt mondta, hogy ha az áprilisi választásokat manipulálni próbálják, az európai intézmények új álláspontot alakítanak ki Magyarországgal szemben. A lengyel külügyminiszter úgy fogalmazott:

A korrupt nacionalizmus nem patrióta. Magyarország a korrupt nacionalisták uralma alatt az Európai Unió legszegényebb országává vált.

Magyarország és Lengyelország mélypontra került kapcsolatai azután váltak különösen kritikussá, hogy hazánk menedékjogot adott Zbigniew Ziobro korábbi lengyel igazságügyi miniszternek, akit hazájában 26 különböző bűncselekménnyel vádolnak.

Beismerte a volt lengyel igazságügyi miniszter, hogy ő kért menedékjogot a feleségével Magyarországtól
Hazájában 14 milliárdos sikkasztással gyanúsítják a politikust.

