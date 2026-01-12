Grönland visszaüzent Donald Trumpnak

Grönland fokozza erőfeszítéseit, hogy szavatolni tudja az északi-sarkvidéki régió védelmét a NATO égisze alatt, közölte hétfőn a nuuki kormányzat.

Grönland a dán nemzetközösség részeként tagja a NATO-nak, Grönland védelmének ezért a NATO-n keresztül kell megvalósulnia, húzta alá a Dániához tartozó sziget vezetése állásfoglalásában, Donald Trump amerikai elnök legutóbbi nyilatkozataira is reagálva.

Az Egyesült Államok újfent megerősítette a Grönland elcsatolására vonatkozó kívánságát. A grönlandi kormánykoalíció ezt semmiképpen sem fogadhatja el. Minden NATO-tagállamnak, ideértve az Egyesült Államokat is, közös érdeke Grönland védelme

– hangsúlyozták.

Most „Dániával szeretnénk együttműködni annak biztosítása érdekében, hogy a párbeszéd és a grönlandi védelem továbbfejlesztése a NATO-együttműködés keretében valósuljon meg” – emelte ki a grönlandi vezetés.

Donald Trump vasárnap az amerikai elnöki gépen kérdésre válaszolva azt mondta, hogy „ha nem foglaljuk el Grönlandot, Oroszország vagy Kína fogja, és ezt nem fogom megengedni. (…) Grönland így vagy úgy, a miénk lesz” – tette hozzá.

Andrius Kubilius védelemért felelős európai uniós biztos hétfőn egy svédországi biztonsági konferencián nyilatkozva arról beszélt, hogy az Európai Unió segíthet Grönlandnak a biztonság szavatolásában, amennyiben ezt Dánia kérné, ideértve csapatok küldését és katonai infrastruktúra telepítését is. Úgy vélte ugyanakkor, hogy Grönland amerikai katonai erővel történő elfoglalása a NATO végét jelentené.

Egyetértek a dán miniszterelnökkel abban, hogy a NATO végét jelentené, s a lakosság körében is nagyon-nagyon népszerűtlen lenne

– mondta Kubiius a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva, és hozzátette, hogy mindez nagyon negatív hatással lenne az emberekre és a transzatlanti kapcsolatainkra.

Ki fogja elismerni ezt a megszállást, és milyen hatással lesz ez az Egyesült Államok és Európa közötti kapcsolatokra, beleértve például a kereskedelmet, ahol az amerikaiak is meglehetősen fájdalmas negatív következményekkel szembesülhetnek?

– vetette fel Kubilius. (MTI)