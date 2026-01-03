Rejtélyes rózsaszín iszapot találtak egy tasmániai strandon

A tasmán hatóságok egy félreeső tengerparton megfigyelt iszap azonosításán dolgoznak. Egyes tudósok attól tartanak, hogy algavirágzás állhat a háttérben – írta a The Guardian.

A rózsaszín árnyalatú iszap január 2-án jelent meg a Randalls-öböl egy szakaszán, Hobarttól körülbelül 60 km-re délre. A tasmániai környezetvédelmi hatóság mintákat vett a helyszínen, amelyek vizsgálat alatt állnak.

Egyes hal- és rákfajok veszélyben lehetnek

A tasmániai környezetvédelmi minisztérium szóvivője elmondta:

Az algavirágzás természetes jelenség, ami egy, a tápanyagok, a hőmérséklet, a csapadék vagy a fény változásaira adott válasz. Nem minden algavirágzás káros, sok faj a tengeri táplálékláncban élő állatok fő energiaforrásaként szolgál.

Faith Coleman torkolati ökológus a fotók alapján kifejtette, hogy a legvalószínűbb érintett faj a Noctiluca scintillans. Ez a tengeri fitoplankton gyakran okoz vörös dagályt, amely biolumineszcens fényt is produkálhat.

Mi a biolumineszcencia? A biolumineszcencia egy természetes fényképződési folyamat, amely során élő organizmusok, például egyes algák, gombák, rovarok és tengeri állatok (mint például medúzák és mélytengeri halak) képesek fényt kibocsátani. Ez a jelenség kémiai reakciók eredményeként jön létre, amiben egy fénykibocsátó pigment és egy enzim játszik szerepet. A jelenség számos célt szolgálhat, például a ragadozók elriasztását, a párzást, a kommunikációt vagy a zsákmány vonzását.

Coleman kijelentette, hogy ez a faj nem termel hasonló toxinokat, mint a dél-ausztráliai algavirágzásban részt vevő többi faj, de a hal- és rákfajok veszélyben lehetnek.

Algavirágzások az utóbbi években egyre gyakrabban fordulnak elő az éghajlatváltozás és a vízszennyezés következményeként. Tápanyagban gazdag vizek miatt figyelhető meg, amik elősegítik a dinoflagelláták gyors terjedését.

A dinoflagelláták populációjának hirtelen növekedése „víz alatti bozóttüzekhez” hasonlító helyzetet teremt, ami az ökoszisztémák működését is megzavarhatja.

Az algavirágzás irritálta a szörfösök szemét és erős köhögést okozott, valamint több ezer tengeri állat elpusztulásához vezetett.

A lazacipar lehetett a kiváltó ok

Lilly Henley, a Neighbours of Fish Farming szervezet tengerkutatója és aktivista, arra figyelmeztetett, hogy az algavirágzás „jelentősen megnőtt” az utolsó 12 órában, és a lazactenyésztő ágazatot jelölte meg lehetséges okként:

Tasmániának határozott figyelmeztetést kell küldenie, a kormánynak és az EPA-nak (a környezetvédelmi hatóságnak – a szerk.) reagálnia kell erre. Elemeznünk kell a vett mintákat és tájékoztatnunk kell a nyilvánosságot.

A Bob Brown Alapítvány arról számolt be, hogy elpusztult polipok és elpusztult tengeri uborkák sodródtak partra. Bob Brown környezetvédelmi aktivista „környezeti vészhelyzetnek” nevezte az állapotot, és felszólította Jeremy Rockliffet, Tasmánia miniszterelnökét, hogy látogasson el a helyszínre, és „vegye át az irányítást a kormány válaszlépései felett”.

Ez egy katasztrófa közeledését jelenti, mind gazdasági, mind környezeti szempontból.

Rockliff válaszában elmondta, hogy nem tud semmilyen összefüggésről az algavirágzás és a lazacipar között, hangsúlyozva, hogy tudományos vizsgálatokra van szükség a következtetések levonása előtt. Elmondása szerint a kormány biztosítani szeretné, hogy Tasmánia vizei „biztonságosak és fenntarthatóak” legyenek.