Életét vesztette két 18 éves fiú a nyugat-németországi Bielefeld városában, miután halálos arcsérüléseket szenvedtek házilag készített tűzijátékok miatt – írja a Deutsche Welle a rendőrség csütörtök hajnali közlésére hivatkozva.
Mindkét eset szilveszter éjszakáján történt, a nyugati Észak-Rajna–Vesztfália tartományban fekvő városban, de a baleseteknek nem volt közük egymáshoz. A rendőrség tájékoztatása szerint az egyik tinédzser a Baumheide városrészben a helyszínen meghalt. A másik áldozat a Brake városrészben szenvedett életveszélyes sérüléseket, és az újraélesztési kísérletek ellenére később a kórházban halt meg.
A rendőrség szerint mindkét balesetnek voltak szemtanúi, idegenkezűség vagy harmadik fél érintettsége egyik esetben sem merült fel.
Számos más hasonló sérülésről is beszámoltak Németországban újévkor:
- Egy 23 éves férfi elveszítette bal kezét a Németország északkeleti részén fekvő Rostock közelében, amikor felrobbant egy petárda.
- Berlinben szerdán éjjel fél tizenegyig öt embert szállítottak a Berlini Baleseti Kórházba tűzijáték okozta sérülésekkel, közülük ketten súlyos állapotban vannak.
- Lipcsében a rendőrség arról számolt be, hogy egy 16 éves lány elveszítette a kisujját és a gyűrűsujja egy részét, miután illegális tűzijátékot próbált meggyújtani.