Életét vesztette két 18 éves fiú a nyugat-németországi Bielefeld városában, miután halálos arcsérüléseket szenvedtek házilag készített tűzijátékok miatt – írja a Deutsche Welle a rendőrség csütörtök hajnali közlésére hivatkozva.

Mindkét eset szilveszter éjszakáján történt, a nyugati Észak-Rajna–Vesztfália tartományban fekvő városban, de a baleseteknek nem volt közük egymáshoz. A rendőrség tájékoztatása szerint az egyik tinédzser a Baumheide városrészben a helyszínen meghalt. A másik áldozat a Brake városrészben szenvedett életveszélyes sérüléseket, és az újraélesztési kísérletek ellenére később a kórházban halt meg.

A rendőrség szerint mindkét balesetnek voltak szemtanúi, idegenkezűség vagy harmadik fél érintettsége egyik esetben sem merült fel.

Számos más hasonló sérülésről is beszámoltak Németországban újévkor: