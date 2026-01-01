balesethalálos balesetnémetországpetárdabaleset
Nagyvilág

Tűzijátékok miatt meghalt két tizennyolc éves fiú Németországban

FRISO GENTSCH / dpa Picture-Alliance via AFP
admin Kassai Zsigmond
2026. 01. 01. 11:58
FRISO GENTSCH / dpa Picture-Alliance via AFP

Életét vesztette két 18 éves fiú a nyugat-németországi Bielefeld városában, miután halálos arcsérüléseket szenvedtek házilag készített tűzijátékok miatt – írja a Deutsche Welle a rendőrség csütörtök hajnali közlésére hivatkozva.

Mindkét eset szilveszter éjszakáján történt, a nyugati Észak-Rajna–Vesztfália tartományban fekvő városban, de a baleseteknek nem volt közük egymáshoz. A rendőrség tájékoztatása szerint az egyik tinédzser a Baumheide városrészben a helyszínen meghalt. A másik áldozat a Brake városrészben szenvedett életveszélyes sérüléseket, és az újraélesztési kísérletek ellenére később a kórházban halt meg.

A rendőrség szerint mindkét balesetnek voltak szemtanúi, idegenkezűség vagy harmadik fél érintettsége egyik esetben sem merült fel.

Számos más hasonló sérülésről is beszámoltak Németországban újévkor:

  • Egy 23 éves férfi elveszítette bal kezét a Németország északkeleti részén fekvő Rostock közelében, amikor felrobbant egy petárda.
  • Berlinben szerdán éjjel fél tizenegyig öt embert szállítottak a Berlini Baleseti Kórházba tűzijáték okozta sérülésekkel, közülük ketten súlyos állapotban vannak.
  • Lipcsében a rendőrség arról számolt be, hogy egy 16 éves lány elveszítette a kisujját és a gyűrűsujja egy részét, miután illegális tűzijátékot próbált meggyújtani.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
24-en meghaltak egy ukrán dróntámadásban Oroszország szerint
Lányával szilveszterezett Kim Dzsongun, ezt üzente újévi beszédében
Zelenszkij újévi beszéde: Kilencven százalékban kész a békemegállapodás
Zelenszkij: Hiszünk a békében, harcolunk érte
Így piáltunk át évtizedeket, mire Magyarország feljutott az alkoholtoplistára Kádár János alatt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik