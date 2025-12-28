Ezek voltak a repülőtéri dolgozó utolsó szavai, aki elkötött egy repülőgépet

2018. augusztus 10-én megtörtént az elképzelhetetlen, amikor egy repülési tapasztalattal nem rendelkező repülőtéri dolgozó ellopott egy repülőgépet, majd egy szigeten lezuhant, miközben végig tartotta a kapcsolatot a légi irányítókkal – idézte fel a bizarr történetet a Mirror.

Richard Russell, akire „melegszívű, együttérző emberként” emlékeznek, az Alaska Airlinesnál dolgozott, feladatai közé tartozott a repülőgépek vontatása, tolása és jégmentesítése, valamint a poggyász kezelése. Aztán egy napon minden megváltozott, amikor Russell, akit szerettei csak „Beebo”-ként emlegettek, alkalmazotti jelvényével bejutott a Seattle-Tacoma Nemzetközi Repülőtér vontató- és teherterébe. Itt találta meg a Horizon Air Q400-as repülőgépet, nyitva, őrizetlenül és üres pilótafülkével.

Viccelődött a légiirányítókkal

Miután beindította a motorokat, a 28 éves férfi rövid időre kiszállt, hogy visszaüljön a vontatóra, és a kifutópálya felé fordítsa a gépet, majd ismét felszállt a gépre. Russell több mint egy óra és tizenöt percen át repült Tacoma felett, a Mount Rainier vulkán felé. Menet közben a férfi barátságosan beszélgetett a légiforgalmi irányítókkal, viccelődtek, sőt, még bocsánatot is kért a viccei miatt. Amikor a légiforgalmi irányítás megpróbálta rávenni Russellt, hogy kapcsolja be az autopilótát, Russell tréfálkozva megszólalt:

„Hé, azt hiszed, ha sikeresen leszállok, Alaszka pilótaként adna nekem munkát?”.

A földi irányító így válaszolt: „Tudod, szerintem bármilyen munkát adnának neked, ha ez sikerülni fog.”

„Ja, persze!” – felelte Russell.

Amikor arról kérdezték, kényelmesen érzi-e magát a gép vezetése közben, Russell lelkesen válaszolt:

Ó, persze, szuper, haver. Játszottam már videojátékokkal, szóval, ööö, tudom egy kicsit, hogy mit csinálok.

Utolsó szavak

A légiforgalmi irányítás csapata megpróbálta rávenni Russellt, hogy biztonságosan landoljon a géppel, de a férfi folytatta a magányos útját, mondván, látni akarja az Olympic-hegységet, a várostól északnyugatra. Bár az irányító figyelmeztetett a hegyekhez való túl közeli repülés veszélyeire, Russell kommunikációja ekkor már komorabbá vált, és a következőket mondta:

Sok ember törődik velem. És, csalódást fog okozni nekik, ha hallják, hogy ezt tettem. Szeretnék mindegyiküktől bocsánatot kérni. Csak egy törött fickó vagyok, kilazultak a csavarjaim. Ezt sosem tudtam igazán mostanáig. Ööö, csak, tudod. Azt hiszem, megpróbálok egy hordófordulót, és ha az jól megy, akkor leereszkedem, és vége a repülésnek.

Miközben két F-15-ös vadászgép figyelte az eseményeket, Russellnek sikerült végrehajtania a repülési manővert. A férfi ezután a Puget Sound öböl felett a gyéren lakott Ketron-sziget felé irányította a gépet, ahol landolt. Ő volt az egyetlen áldozat.

Szándékosan vetett véget az életének

Az FBI később megállapította, hogy „a végső földre ereszkedés szándékosnak tűnik”. A nyomozók azt is megállapították, hogy az incidens nem állt összefüggésben bűnözői tevékenységgel vagy terrorista ideológiával. A kényszerleszállás után Russell holttestét a roncsok között találták meg, és halálát öngyilkosságnak nyilvánították.

Egy akkoriban kiadott közleményben Russell családja „hűséges férjként, szerető fiúként és jó barátként” jellemezte őt, akinek soha nem állt szándékában senkit megbántani. A szomorú hír kiszivárgása után az Alaska Airlines azt nyilatkozta, hogy „minden tanulságot levonnak a tragédiából”, hogy megakadályozzák a hasonló események bekövetkeztét.