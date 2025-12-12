Az USA feltételhez köti a részvételét a szombati háborúügyi tárgyaláson

Az Egyesült Államok akkor vesz részt szombaton az európai vezetők és Ukrajna által kezdeményezett tárgyalásokon, amennyiben az esélyt hordoz arra, hogy a konfliktus megoldása felé lépjenek – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön.

Az elnök a Fehér Házban újságírók előtt kijelentette: „Meglátjuk, részt veszünk-e a találkozón.” Az európai partnerek azt akarják, hogy az Egyesült Államok ott legyen – tette hozzá, de hangsúlyozta, hogy ő nem akar időt elfecsérelni.

Nem akarunk rengeteg időt elvesztegetni ezzel

fogalmazott, rámutatva, hogy rendezést akar, és ezzel életeket megmenteni.

Donald Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államoknak továbbra is szándékában áll segítséget nyújtani a háború lezárását követően Ukrajnának ígért biztonsági garanciákat illetően.

Az elnök megjegyezte: úgy gondolta, közel állnak egy megállapodáshoz az orosz és az ukrán féllel, véleménye szerint Zelenszkij elnökön kívül az ukrán delegációnak kedvére volt az egyezség tervezete. A megállapodás során bonyodalmat jelent a területek cseréjének kérdése – tette hozzá.

„Az ilyen dolgok harmadik világháborúban végződnek” – jegyezte meg, rámutatva: amennyiben a konfliktusban érintettek „ilyen játékokat folytatnak”, az valóban harmadik világháborúhoz vezet, aminek megtörténtét meg akarja akadályozni.

Előzőleg Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Donald Trump elnöknek elege van a „csupán a találkozó kedvéért megtartott találkozókból”.

(MTI)